Promi Big Brother 2023: So gehen Peter Klein und Yeliz Koc mit Konflikten um!

Es geht wieder los: Am 20. November 2023 startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“ in SAT.1. Die ersten zwei Kandidaten wurden enthüllt: Peter Klein und Yeliz Koc ziehen in den TV-Knast! Die beiden haben jetzt verraten, wie sie mit Konflikten im Haus umgehen,

Diese Nachricht lässt Fan-Herzen höher schlagen: Es wird wieder einen 24-Stunden-Livestream bei „Promi Big Brother“ geben, wie SAT.1 auf einer Pressekonferenz ankündigte. Auch der Starttermin der neuen Staffel ist bekannt: Am 20. November 2023 zeigt der Sender die erste Folge der Realityshow. Zudem wurden auch die ersten beiden Kandidaten vorgestellt.

Yeliz Koc macht eine Kampfansage

Peter Klein und Yeliz Koc werden in der Staffel dabei sein. KUKKSI wollte von den beiden wissen, wie sie mit Konflikten im Container umgehen. Yeliz Koc macht direkt eine Kampfansage. „Wenn ich einer Meinung bin und ein anderer nicht, möchte ich das schon so lange ausdiskutieren, bis die andere Person sagt, dass ich recht habe. Wenn ich sage, dass das so ist, dann ist das so“, sagt sie.

So reagiert Peter Klein auf Konflikte

Und wie geht Peter Klein damit um? „Man stellt sich Konflikten, um diese zu lösen und man schaut, dass es irgendwie anders geht. Ein Konflikt entsteht manchmal nur aus Kleinigkeiten und man kann darauf nicht immer reagieren. Auch, wenn die Ursache nicht bekannt ist, muss man sich dem stellen. Am besten schaut man, dass der Konflikt aus dem Weg geräumt wird“, sagt der Mallorca-Star zu KUKKSI.

Yeliz Koc hat auch verraten, ob sie sich bei Konflikten von anderen einmischen oder raushalten würde.“Das kommt darauf an. Es gibt ja meist eine Person, auf welcher immer rumgehackt wird und dann machen alle mit oder es halten sich alle raus. Ich hoffe, dass ich mich einsetzen kann, wenn es zu viel wird und auch mal ‚Stopp‘ sagen kann. Es kann aber auch sein, dass ich das genauso sehe und dann müsste zu mir jemand ‚Stopp‘ sagen“

„Ich mag Konflikte generell gar nicht, weil die eine schlechte Stimmung verbreiten. Ich halte mich weitestgehend zurück“, so Peter Klein. In den vergangenen Monaten sorgte Peter Klein für viele Schlagzeilen. Dazu sagt er zu KUKKSI: „Man wird von mir kaum Äußerungen sehen, die ich öffentlich getätigt habe, um so einen Konflikt anzuheizen, sondern ich halte mich zurück und sitze das etwas aus. Aber wenn im engsten Umfeld Konflikte entstehen, wirkt sich das auch auf die eigene Situation aus und man fühlt sich nicht wohl.“ Bis es losgeht, müssen sich die Fans noch etwas gedulden: Ab dem 20. November 2023 läuft täglich „Promi Big Brother“ in SAT.1.