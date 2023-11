Promi Big Brother 2023: Patricia Blanco spricht über ihren Ex-Verlobten

In SAT.1 startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Die ersten Bewohner sind bereits am Samstag eingezogen. Am heutigen Montag läuft die erste Live-Show. Iris Klein wird live in den Container einziehen und auf ihren Ex Peter treffen. Die ersten Ereignisse im Container fassen wir hier zusammen.

„Wir waren verlobt, er ist ein Typ, der nicht gerne alleine ist, er hat jemanden gesucht, der 24 Stunden mit ihm zusammen ist. Und das muss ich jetzt leider einfach sagen, ich habe mich dann komplett verloren und aufgegeben. Komplett.“ Patricia kommen die Tränen als sie von ihrem Ex berichtet. Manuela Wisbeck tröstet sie mit einer Umarmung. Jürgen Milski schaltet sich ein: „Das ist ja so, als ob man dir den Boden unter den Füßen wegreißt.“ „Genau. Ich hab ja noch bei ihm im Haus gelebt, er ist dann in ein Hotel gezogen. Und dann fingen diese komischen Geschichten in den Zeitungen an, dass ich da nicht raus will. Ich hab halt noch gedacht, dass man das noch kitten kann. Und dann bist du in diesem Haus, hast zwei Hunde, weißt nicht wohin.“

Yeliz Koc: Was läuft mit dem Ex von Paulina Ljubas?

Dilara Kruse quetscht Yeliz Koc aus: „Du hast jemanden Neues kennengelernt, oder? Yeliz Koc: “Ah Yasin, der Ex von Paulina [Ljubas]!„ Zusammen seien sie zwar nicht, aber: “Wir haben uns dann weiterhin getroffen, auch in Hannover, und er ist dann auch direkt geblieben, bis zu meinem Einzug hier.„ Manuela Wisbeck will wissen: “Und dann bist du hier reingegangen, mit so einem offenen Status? Das würde mich ja nerven.„ Yeliz gibt zu: “Er hat dann schon irgendwann mal in den Raum geworfen, dass er möchte, dass ich dann niemanden mehr treffe und er halt auch nicht. Ich hab gesagt, von mir aus können wir das so machen, aber wenn ich rauskomme warte ich mal ab, was ich für Stories höre. Und entweder du warst brav, oder du warst nicht brav.„

Matthias Mangiapane on Fire!

Matthias feuert gegen Yeliz: „Du sagtest mir doch gestern süffisant ins Gesicht gesagt, wie so ein Schlag: Du bist in mehr Formaten als dein Mann, weil dein Mann der nettere ist. O-Ton, Darling!" Doch da steht Matthias drüber: „Wer Mangiapane einkauft, weiß was er bekommt." Und schießt mit einem Seitenblick zu Yeliz Koc hinterher: „Manche werden auch einfach als Platzhalter eingekauft." SAT.1 zeigt „Promi Big Brother" heute um 20:15 Uhr.