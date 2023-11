Promi Big Brother 2023: Matthias Mangiapane geht frisch gespritzt in den TV-Knast!

Matthias Mangiapane zählt zu den diesjährigen Kandidaten von „Promi Big Brother“. Bevor es in den TV-Knast geht, ging es für den Reality-Star nochmal zum Beauty-Doc und hat sich aufhübschen lassen.

Am 20. November 2023 geht es los – dann startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“ in SAT.1. Matthias Mangiapane will den TV-Knast in dieser Staffel ordentlich aufmischen. Doch kurz bevor ins Quarantäne-Hotel ging, stattete der Reality-Star dem Beauty-Doc noch einen Besuch ab. Denn der 40-Jährige hat sich noch die Lippen machen lassen.

Matthias Mangiapane war noch schnell beim Beauty-Doc

„Ich möchte ja gut aussehen. Ich bin ein sehr gepflegter Mensch“, sagt Matthias Mangiapane in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Der Schönheits-Doc hatte einiges zu tun: Die Nasolabialfalte wurde mit Hyaluron unterfüttert, die Lippen sind jetzt fülliger und Botox in der Stirn durfte auch nicht fehlen. „Ich will, dass mein Mundwerk perfekt funktioniert, wenn ich im Haus bin. Ich bin schon sehr gespannt, was dort auf mich zukommt. Ich lass’ mir ja nichts gefallen und das weiß ja inzwischen fast jeder. Meine Zunge ist spitz, meine Lippen sanft aufgefüllt, ich hatte noch nie eine allergische Reaktion, also explodierende Schlauchboot-Lippen“, erklärt er.

Und was sagt er eigentlich zu den anderen Kandidaten? „Jeder weiß, dass ich einzigartig bin, eine Schlagzeile für mich. Ein Mensch der für sich selbst steht, seinen eigenen Stil und Geschmack hat. Ich freue mich auf jeden, den ich für mich begeistern kann, die anderen werden mich hassen“, so Matthias Mangiapane. Auch, wenn die Show noch nicht im TV läuft – für die Kandidaten hat das Abenteuer bereits begonnen. Denn die Stars sind bereits im Quarantäne-Hotel und haben keine Handys mehr. Der Livestream auf Joyn startet am 18. November 2023. Die erste Live-Show sendet SAT.1 am 20. November 2023 um 20:15 Uhr.