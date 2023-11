Promi Big Brother 2023: Marco Strecker outet sich als homosexuell!

Marco Strecker hat im Netz eine riesige Community und bespaßt seine Fans mit lustigen Clips. Nun hat er sich auch ins Reality-TV gewagt und ist derzeit in der Staffel von „Promi Big Brother“ zu sehen. Im Livestream hat sich der 21-Jährige jetzt geoutet.

Der 21-Jährige hat sich eine Wildcard durch das Zuschauervoting gesichert und konnte damit bei „Promi Big Brother“ einziehen. Bisher hat sich der Web-Star gut mit seinen Bewohnern verstanden. In der vergangenen Nacht kam es zu einem sehr persönlichen Gespräch: Marco Strecker hat sich also homosexuell geoutet.

Matthias Mangiapane und Manuela Wisbeck gehen offen mit ihrem Coming-out um und haben bei „Promi Big Brother“ darüber gesprochen. „Ich habe mich auch spät geoutet. […] Meine Mutter wusste es. Ich habe mich aber nie hingestellt und gesagt, ich bin lesbisch“, meint die Schauspielerin. Marco Strecker hat sich dazu bisher noch nicht offen geäußert – im Livestream hat er jetzt jedoch erstmals darüber gesprochen.

Marco Strecker outet sich

„Ich habe noch nie so öffentlich darüber gesprochen. Aber jetzt hier in dem Format, jetzt wo wir hier so reden, jetzt weiß es die Öffentlichkeit“, sagt der 21-Jährige. Im Sprechzimmer sagt er später außerdem: „Ich bin jetzt wirklich erleichtert. Mit dem Outing, gerade durch Matthias und Manuela, war ich sehr überrascht, dass es mir bei denen so leicht fiel. Klar, Mama und die engsten Freunde wissen es, aber jetzt wissen es alle.“

Marco Strecker hat es im Leben nicht immer einfach gemacht. Vor seinem Coming-out sprach er über das Thema Mobbing. „Wir waren auf dem Pausenhof, da kamen vier oder fünf Jugendliche mit einem Taschenmesser, die dann gesagt haben: ‚Du kommst jetzt mit.‘ Da habe ich so Panik bekommen“, sagt er in der Show. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich, einen Livestream gibt es rund um die Uhr bei Joyn.