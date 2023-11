Promi Big Brother 2023: Marco Strecker legt sich mit Dilara Kruse an!

Erstmals wurde bei „Promi Big Brother“ eine Wildcard vergeben. Mehrere Influencer und Reality-TV-Sternchen sollten ihre Fans in den sozialen Medien motivieren, um für sie abzustimmen. Marco Strecker konnte sich am Ende durchsetzen. Schon vor seinem Einzug macht der TikTok-Star eine Kampfansage an Kontrahentin Dilara Kruse.

In SAT.1 beginnt am 20. November 2023 die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Zu den Kandidaten gehört auch Marco Strecker – bei TikTok hat der Influencer mehr als 4 Millionen Follower. Im Vorfeld hatte der 21-Jährige angekündigt, als Frau in den TV-Container zu gehen, wenn er die Wildcard bekommt – ob er das wirklich umsetzen wird, bleibt abzuwarten. In wenigen Tagen geht es auch schon los – der Web-Star will alles auf sich zukommen lassen und geht es locker um.

In einem Interview hat er jetzt verraten, wie seine Familie auf die Teilnahme reagiert hat. „Meine ganze Familie hat mich wirklich über die ganze Voting-Phase unterstützt. Auch als ich heute mit der Nachricht auf sie zukam, dass ich dabei bin, haben sich alle – und besonders meine Mutter – sehr für mich gefreut, da ich es einfach so sehr wollte“, sagt der 21-Jährige in der Bild-Zeitung.

Marco Strecker spricht über seine größte Macke

Und mit wem könnte es im TV-Container knallen? „Puuh, schwer zu sagen, da ich wirklich keinen von allen persönlich kenne, bis auf Matthias Mangiapane. Ich bin generell eher die Person, die nicht wirklich streiten möchte. Ich erwarte eben einfach den Respekt, den ich auch meinem Gegenüber gebe. Nach dem ersten Eindruck, würde ich aber schätzen, dass es mit Dilara Kruse knallen könnte", so Marco Strecker. In dem Gespräch hat er übrigens auch seine schlimmste Macke verraten: Er kann es überhaupt nicht leiden, wenn es unordentlich ist. Das könnte für Konfliktpotential sorgen… Die neue Staffel von „Promi Big Brother" zeigt SAT.1. ab dem 20. November 2023 um 20:15 Uhr. Bei Joyn gibt es einen Livestream rund um die Uhr.