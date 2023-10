Promi Big Brother 2023: Livestream startet deutlich eher!

Am 20. November 2023 geht es wieder los: In SAT.1 geht „Promi Big Brother“ in eine neue Runde. Für die Fans war das eine riesige Überraschung Zur Jubiläumsstaffel gibt es wieder einen Livestream! Und dieser startet deutlich eher als die eigentliche Show.

Bei Joyn verpassen Zuschauer:innen in diesem Jahr keine Sekunde von „Promi Big Brother“. Am Samstag, 18. November 2023 startet ab 18:00 Uhr mit dem Einzug der Promis der 24-stündige Livestream auf Joyn. Zwei Tage vor der Auftaktshow in SAT.1 können die Zuschauerinnen und Zuschauer die Geschehnisse aus dem Haus jederzeit live auf dem Channel „Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream“ bei Joyn mitverfolgen.

Livestream geht am 18. November los

Fester Teil ihres Arbeitsalltags ist der 24-Stunden-Livestream künftig auch für das PromiBB-Moderations-Duo Marlene Lufen und Jochen Schropp. „Für die zwei Wochen ‚Promi Big Brother‘ werde ich zu einem TV-Junkie. Und ich liebe es: Wir werden mit dem Livestream ins Bett gehen und morgens mit dem Livestream wach werden“, fiebert Marlene Lufen den bevorstehenden Wochen entgegen. Jochen Schropp: „Ich freue mich wahnsinnig, dass die Fans von ‚Promi Big Brother‘ im zehnten Jubiläumsjahr den lang ersehnten Livestream auf Joyn bekommen.“

Peter Klein und Yeliz Koc sind die ersten Kandidaten

Zwei Kandidaten sind bereits bekannt: Peter Klein und Yeliz Koc gehören zum Cast der diesjährigen Staffe von „Promi Big Brother“. KUKKSI wollte auf der Pressekonferenz zur Show von den beiden wissen, wie sie mit Konflikten umgehen. „Das kommt darauf an. Es gibt ja meist eine Person, auf welcher immer rumgehackt wird und dann machen alle mit oder es halten sich alle raus. Ich hoffe, dass ich mich einsetzen kann, wenn es zu viel wird und auch mal ‚Stopp‘ sagen kann. Es kann aber auch sein, dass ich das genauso sehe und dann müsste zu mir jemand ‚Stopp‘ sagen“, verriet Yeliz Koc. Peter Klein: „Man wird von mir kaum Äußerungen sehen, die ich öffentlich getätigt habe, um so einen Konflikt anzuheizen, sondern ich halte mich zurück und sitze das etwas aus. Aber wenn im engsten Umfeld Konflikte entstehen, wirkt sich das auch auf die eigene Situation aus und man fühlt sich nicht wohl.“