Promi Big Brother 2023: Knallhart-Regeln! Das ändert sich in der Staffel

Die Stars wagen sich wieder in den TV-Knast! Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ steht in den Startlöchern. In diesem Jahr gibt es jedoch einige neue Regeln – und die haben es in sich!

Die Jubiläumsstaffel von „Promi Big Brother“ beginnt am 18. November 2023 auf Joyn. Am 20. November 2023 zeigt SAT.1 die erste Live-Show um 20:15 Uhr. Marlene Lufen und Jochen Schropp präsentieren die Realityshow täglich live direkt vom „Promi Big Brother“-Gelände aus Köln. Melissa Khalaj und Jochen Bendel gehen jede Nacht direkt im Anschluss mit „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ in SAT.1 auf Sendung.

„Promi Big Brother“ geht nur zwei Wochen

Erst kürzlich wurden die Kandidaten von „Promi Big Brother“ enthüllt. In dieser Staffel soll es eine Neuerung geben: Die Show geht diesmal nur zwei Wochen, wie der Sender in einer Pressemitteilung bekanntgab. Seit 2020 lief die Show immer drei Wochen – jetzt soll diese 14 Tage andauern, wie es in den ersten sieben Staffeln der Fall war. Die 20 Shows aus dem vergangenen Jahr werden also auf 15 Folgen herabgesetzt, wie DWDL schreibt.

Das ändert sich in der neuen Staffel von „Promi Big Brother“

Erstmals gibt es einen Livestream

Eine Neuerung ist, dass es einen 24-stündigen Livestream geben soll. Dieser ist bei Joyn verfügbar. „Zum zehnjährigen Jubiläum von ‚Promi Big Brother‘ zeigt der große Bruder das Leben seiner neuen Bewohner:innen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream“, teilte der Sender mit. Am Konzept der Sendung habe sich aber nichts verändert. „Da sind Menschen in einem Haus eingesperrt, sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Das wird niemals alt und niemals unattraktiv werden“, erklärte Ex-Senderchef Daniel Rosemann am 9. Oktober 2023 auf einer Pressekonferenz zur Show. Übrigens: Der Livestream wird fünf Minuten zeitversetzt gezeigt. „Wir müssen natürlich den Jugendschutz einhalten. Wenn sich etwa ein Bewohner entscheidet, komplett nackt herumzulaufen, können wir so schnell genug reagieren und eine andere Kameraeinstellung zeigen“, erklärt ein Sendersprecher in der Bild-Zeitung.

Kein Luxus

Bei „Promi Big Brother“ gab es in den vergangenen Jahren immer mehrere Bereiche. Magere Zeiten für die Kandidaten, umso besser für die Zuschauer: In diesem Jahr gibt es absolut keinen Luxusbereich! Boxspringbetten sind nicht vorhanden, sondern spartanische Stockbetten aus Holz. Und auch auf einen Whirlpool müssen die Stars verzichten. Der Einzige, welcher eine solche Ausstattung kennt, dürfte Jürgen Milski sein. Denn er nahm damals in der ersten Normalo-Staffel teil.

Nachtwache

Diese Regel ist besonders fies und könnte für Konfliktpotential sorgen. Denn es gibt eine sogenannte Nachtwache. Ein Promi muss immer den Buzzer im Innenhof alle zehn Minuten betätigen. Schafft er es nicht, werden alle Bewohner durch ein lautes Alarmsignal geweckt. Gut möglich ist auch, dass alle Stars bestraft werden. Das könnte für ordentlich Zündstoff sorgen.

Keine Zuschauer vor Ort

SAT.1 gab auf der Pressekonferenz bekannt, bei welcher auch KUKKSI anwesend war, dass es diesmal keine Zuschauer vor Ort geben wird. „Die Bewohner sollen kein Gespür dafür haben, wie gut sie ‚draußen' ankommen", erklärt Moderatorin Marlene Lufen. Der Livestream auf Joyn startet am 18. November 2023. Die erste Live-Show sendet SAT.1 am 20. November 2023 um 20:15 Uhr.