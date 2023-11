Promi Big Brother 2023: Jürgen Milski teilt gegen Iris Klein aus!

Iris Klein mischt den TV-Container bei „Promi Big Brother“ ordentlich auf. Dabei ist auch ihr Ex-Mann Peter Klein. Die Teilnahme von der Katzenberger-Mama sorgt bei anderen Bewohnern für Unverständnis. Nun spricht Jürgen Milski ein Machtwort.

Iris und Peter Klein lieferten sich einen monatelangen Rosenkrieg. Im TV traf das Ex-Paar nun wieder aufeinander. Dass Iris Klein bei „Promi Big Brother“ eingezogen ist, obwohl sie gewusst habe, dass auch Peter Klein im Container dabei sein wird, stößt vielen Fans bitter auf. Doch auch einige Kandidaten können die Entscheidung absolut nicht nachvollziehen.

Die zweite Folge von „Promi Big Brother“ begann mit einer Paar-Therapie. Denn die Ex-Eheleute wurden befragt, wie ihre Nacht unter einem Dach war. „Zum Glück war es keine gemeinsame Nacht mit Iris – nur eine Nacht im Großraumschlafzimmer. Von daher war es ok“, so Peter Klein. Später erzählt sie ihre Version von der Trennung. „Er hat mir immer nur Honig ums Maul geschmiert, aber gekämpft hat er nie“, rechnet Iris Klein mit ihrem Ex ab. „Er will 100.000 Euro für die Scheidung“, verrät sie weiter.

Jürgen Milski macht Iris Klein eine Ansage

Dass die Ehe-Streitigkeiten von Iris und Peter Klein aufgrund ihres Einzuges wieder im Fokus stehen, findet Jürgen Milski furchtbar. „Warum soll das wieder mehr Publicity bekommen, mehr Aufmerksamkeit?“, wettert er gegen Iris Klein. Weiter betont er: „Ich glaube, dass das ein Hecheln um Aufmerksamkeit ist!“ Iris Klein will das nicht auf sich sitzen lassen. „Muss ich jetzt überall absagen, wo er dabei ist?“, fragt die Ex-Frau von Peter Klein. Sie verdeutlicht: „Das ist doch meine Entscheidung! […] Jetzt gibt es hier einen Deckel drauf und dann ist Ruhe. Dann reiten wir alle glücklich in den Sonnenuntergang.“

Nicht nur Jürgen Milski hat Iris Klein eine Ansage gemacht. Dann erklärt Matthias Mangiapane seinen Mitbewohnern, warum er seit seiner Dschungelcamp-Teilnahme mit der Ex von Peter Klein im Clinch ist: „Warum soll ich irgendjemanden nehmen, mit dem ich keine Vorgeschichte habe“, erklärt er auch, warum er Iris nominiert hat. „Sorry, den Schuh hast du dir vor sechs Jahren angezogen, jetzt kannst du ihn tragen, und zwar am besten so, dass du zur Tür rausgehst.“ Schon gelesen? Daniela Katzenberger sicher: Klein-Krieg wird bei Promi Big Brother eskalieren!