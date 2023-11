Promi Big Brother 2023: Explosive Aussprache zwischen Iris und Peter Klein!

In der dritten Live-Show am Mittwochabend kam es zur großen Aussprache zwischen Iris Klein und ihrem Noch-Ehemann Peter. Zwar schlugen beide versöhnliche Töne an, aber es gab auch genug Zündstoff.

Rund 20 Jahre gingen Iris und Peter Klein gemeinsam durchs Leben. Am Rande des Dschungelcamps kam es zum großen Knall: Iris hat sich von Peter getrennt. Sie warf ihm vor, mit Yvonne Woelke eine Affäre zu haben – dieser bestritt das aufs Schärfste. Danach folgte ein Kontaktabbruch, aber es kam zu einem öffentlichen Rosenkrieg. Nun kam es zwischen Peter und Iris Klein zur direkten Konfrontation im Live-TV.

Beide nehmen derzeit bei „Promi Big Brother“ teil. Der große Bruder hat das nächste Beziehungsdrama eingeläutet. Unabhängig voneinander mussten Iris und Peter Klein einige Fragen zur Beziehung beantworten. Die anderen Kandidaten wurden aus dem Container geschickt – nur Iris und Peter Klein saßen auf der Couch. Dort wurden ihnen die Antworten des anderen auf einem Bildschirm vorgespielt. Danach wurden folgende Worte eingeblendet: „Hinter euch liegen 20 Jahre Liebe und 8 Monate Kampf. Schon bald werden sich eure Wege trennen. Dies könnte eure letzte Chance sein, aufeinander zuzugehen. Nutzt sie jetzt!“

„Ich bereue heute, dass ich so emotional reagiert habe und auch übers Ziel hinausgeschossen bin“, sagte Iris Klein. Als betrogene Ehefrau sei sie „rachsüchtig“ gewesen. Und weiter: „Ich habe acht Wochen lang nur geschrien, nur geweint und war am Boden zerstört.“ Sie habe sich vor allem mehr Ehrlichkeit gewünscht: „Dass er sich mit mir an einen Tisch setzt und sagt, was Sache ist. ‚Ich will die Scheidung, und so und so sieht es aus.‘ Aber den Zug hat er einfach verpasst.“

So lief die Aussprache zwischen Iris und Peter Klein

Zunächst will Peter von Iris bei der Aussprache wissen, weshalb sie bei „Promi Big Brother“ teilnimmt. „Du bist mit dem Gedanken hierhergekommen, dich mit mir auszusprechen. Warum hast du die letzten Monate die Chance nicht ergriffen und bist persönlich auf mich zugekommen? Warum nutzen wir diese Plattform jetzt für eine Aussprache?“, fragt er. Weiter stellt er klar: „Du verlangst von mir eine Entschuldigung für Dinge, die du in deiner Fantasie trägst, die ich nie getan habe. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und das ist das, was ich verurteile. Ich habe nichts getan und du hast mich monatelang durchs Internet getrieben.“

Bei der Aussprache widersprach Peter, dass Iris von der Affäre erfahren habe. „Das ist eine Lüge! Diese Lüge hast DU ins Internet gesetzt“, wettert er. Dann kam auch ein Selbstmordversuch von Iris Klein zur Sprache. „Wo war ich am 2.2.? Im Krankenhaus mit einer Überdosis Schlaftabletten. Ich wollte nicht mehr leben. Du hast mein Leben zerstört, du hast mir den Boden unter den Füßen weggezogen“, sagt sie.

Unterschiedliche Meinungen gab es vor allem bei dem Thema Scheidung. Iris Klein wolle, dass Peter einfach nur die Papiere unterschreibt. „Alles, was ich will, ist, dass du die Scheidungspapier unterschreibst“, erklärte die Katzenberger-Mama. Das wolle er aber nicht tun. Denn er habe stattdessen eigene Scheidungspapiere in Deutschland erstellen lassen. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich, bei Joyn gibt es einen Livestream rund um die Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2023: Jürgen Milski teilt gegen Iris Klein aus!

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.