Promi Big Brother 2023: Der Gewinner wurde gekürt!

Bei „Promi Big Brother“ kämpften die Bewohner ganze zwei Wochen um den Sieg. SAT.1 hat am Montagabend das große Finale gezeigt. Jetzt wurde auch der Gewinner gekürt.

Zwei Wochen hartes Container-Leben liegen hinter den Bewohner:innen. 300 Gramm Haferflocken standen jedem Promi pro Tag zur Verfügung. Das hat auch bei Content Creator Marco Strecker Spuren hinterlassen: “Ich kann diese Haferflocken nicht mehr essen. Es geht nicht mehr rein”. Für Matthias Mangiapane gilt Marco als Favorit: “Ich schätze Marco sehr. Er hat sich hier im Container vor ganz Deutschland als schwul geoutet. Das braucht jede Menge Mut und Kraft.“ Gewinnen möchte auch Reality-Star Yeliz Koc: “Am Ende deinen Namen zu hören, zu wissen, die Menschen haben für dich angerufen, weil sie dir den Sieg von Herzen wünschen – das stelle ich mir traumhaft vor.“

Gibt es denn etwas, was die Bewohner:innen jetzt anders machen würden? „Nein, ich würde genauso sein, wie ich immer im Container war. Das bin ich! Warum sollte ich das ändern?”, gibt sich Peter Klein rückblickend selbstbewusst. Anders geht es Reality-TV-Neuling Marco Strecker: „Ich würde nicht mehr jedem so blind vertrauen und in den Menschen nur das Gute sehen. Dass das nicht bei allen der Fall ist, habe ich hier gesehen.”

Paulina Ljubas resümiert: “Ich hoffe, ich habe den Zuschauern Freude bereitet. Mir ist wichtig den Menschen zu zeigen, es ist alles möglich, wenn man selbst daran glaubt. Es gibt keinen Traum, der lächerlich ist. Du kannst alles schaffen, egal was die Leute dazu sagen. Hätte ich das nicht gemacht, würde ich heute hier nicht sitzen und könnte sogar ‚Promi Big Brother‘ gewinnen.“

Dieser Star gewinnt das Finale von „Promi Big Brother“

Matthias Mangiapane, Peter Klein, Yeliz Koc, Marco Strecker und Paulina Ljubas haben es ins Finale von „Promi Big Brother“ geschafft. Zuerst musste Matthias Mangiapane die Show verlassen. Danach flog auch Paulina Ljubas aus dem TV-Container. Der dritte Platz ging an Peter Klein. Yeliz Koc und Marco Strecker kämpften im großen Showdown um den Sieg. Doch am Ende konnte nur einer gewinnen: Der Sieger der diesjährigen Staffel ist Yeliz Koc.

Zahlen und Fakten einer Staffel

Wenn Big Brother heute Nacht im Container das Licht ausschaltet, wurden allein im 24 Stunden Livestream bei Joyn PLUS+ satte 390 Stunden „Promi Big Brother“ gezeigt. Oder anders gesagt: Wer rund um die Uhr dabei war, hat 4,45 Prozent des gesamten Jahres 2023 mit den Bewohner:innen verbracht. Das sind 23.400 Minuten und von allem war etwas dabei: Bei Jürgen Milski kullerten zehn Minuten nach dem Einzug die schnellsten Tränen in der “Promi Big Brother”-Geschichte, ein Paartherapie-Drama in mehreren Akten mit Iris und Peter Klein in den Rollen ihres Lebens, diverse Outings, mehrere Tornados, unzählige Haferflocken und ein Suppenhuhn.