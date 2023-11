Promi Big Brother 2023: Alle Kandidaten im Überblick!

„Promi Big Brother“ geht in SAT.1 in die nächste Runde! Ab dem 18. November 2023 ist der Livestream bei Joyn verfügbar, zwei Tage später startet die Show in SAT.1. Hier gibt es alle Kandidaten im Überblick.

Das sind alle Kandidaten bei „Promi Big Brother“

Marco Strecker (21)

Erstmals bei „Promi Big Brother“ gibt der große Bruder Content Creator:innen und Reality-Persönlichkeiten die Möglichkeit, über ihre Communitys in Deutschlands prominenteste Wohngemeinschaft einzuziehen. Content Creator Marco Strecker konnte im App-Voting die meisten Stimmen für sich gewinnen und zieht als Wildcard-Gewinner bei „Promi Big Brother“ ein.

Ron Bielecki (25)

Der 25-jährige Deutsch-Pole wuchs in Berlin auf und entwickelte eine Liebe für Fitness, nachdem er aufgrund seines Gewichts gemobbt wurde. Inspiriert von Fitness-Influencern auf YouTube begann er ernsthaft zu trainieren und startete 2012 seinen eigenen YouTube-Kanal. Später gerät Ron Bielecki, der Erfinder des „Tornados“, vor allem durch seine Partyexzesse in die Schlagzeilen. Mit dem „Sober October“ kehrt Bielecki 2022 zurück zu seinen Ursprüngen, schwört Alkohol und Zigaretten ab, achtet auf bewusste Ernährung und konzentriert sich verstärkt auf sein Fitnessprogramm – mit sichtbarem Erfolg. „Promi Big Brother“ ist das erste Reality-Format, an dem der Influencer teilnimmt.

Manuela Wisbeck (40)

Schon als Kind wusste die heute 40-jährige Manuela Wisbeck, dass sie auf die Bühne will. Nach ihrer Schauspielausbildung folgten kleinere Rollen bis sie mit der Comedy-Serie „Böse Mädchen“ einen größeren Bekanntheitsgrad erlangte. Seit 2009 hat sie eine durchgehende Rolle in „Notruf Hafenkante“. Bei „Let‘s Dance“ erreichte sie 2013 gemeinsam mit Massimo Sinató den fünften Platz – und neues Selbstbewusstsein. Neben der Schauspielerei jobbt die 40-Jährige auf einem Bauernhof. „Promi Big Brother“ ist das erste Reality-Format, an dem Manuela Wisbeck teilnimmt.

Matthias Mangiapane (40)

Matthias Mangiapane ist im Reality-TV zu Hause: Dschungelcamp, „Hot oder Schrott“, „Kampf der Realitystars“, „Sommerhaus der Stars“, „Das große Promi-Büßen“ u.v.m. Selbst die Hochzeit mit dem 55-jährigen Hubert Fella ließ der 40-Jährige in einer sechsteiligen Doku-Soap begleiten. Genauso bekannt wie seine Zickereien, sind die strahlend weißen Zähne des 40-Jährigen, die er sich nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp richten und aufhellen ließ. „Promi Big Brother“ adelt der erfahrene Reality-Star als „Mutter des Reality-TV“.

Paulina Ljubas (26)

Paulina Lubjas‘ Karriere begann 2020 bei „Köln 50667“. Nach ihrem Rauswurf wegen Fehlverhaltens macht sie durch verschiedene Dating-Formate von sich reden: Bei „Temptation Island VIP“ scheiterte der Treuetest mit ihrem Partner. Bei „Ex on the Beach“ flammten alte Gefühle zu Yasin Mohamed wieder auf – inklusive Sex vor laufender Kamera. Für ihre Zeit bei „Promi Big Brother“ verspricht die 26-Jährige: „Mit mir kommt auf jeden Fall Schwung ins Haus. Ich lache gerne und viel und habe von Drama bis Eskalationsstufe zehn alles zu bieten.“

Philo (41)

Schon früh fühlte Philo sich berufen, Entertainer zu werden. Im Alter von 21 Jahren konnte der heute 41-Jährige von der Zauberkunst leben. Heute reist Philo als Zauberer und Mentalist um die ganze Welt. Mit „Promi Big Brother“ betritt er absolutes Neuland: „‚Promi Big Brother‘ ist mein erstes Reality-Format. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil es ein Urgestein im Reality-Fernsehen ist. Wenn man bedenkt, wie lange es ‚Big Brother‘ schon gibt, ist es eine Ehre dabei zu sein.“

Dilara Kruse (32)

Die Ehefrau von Fußball-Nationalspieler Max Kruse wurde am 12. Juni 1991 geboren und lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann in Berlin. Die beiden lernten sich im Sommer 2020 in der Shisha-Bar kennen, in der Dilara arbeitete. Nach einem Antrag vor laufender Kamera heiratete das Paar 2021. Gemeinsam betreiben die beiden den YouTube-Channel „Die Kruses“, in dem sie über Fußball und ihre Beziehung reden.

Patricia Blanco (52)

Patricia Blanco wurde 1971 als Tochter von Sänger Roberto Blanco und seiner Frau Mireille geboren. Mit der Scheidung der Eltern im Jahr 2012 und dem anschließenden Rosenkrieg distanzierte sich Patricia öffentlich von ihrem berühmten Vater. Es folgt eine öffentliche Schlammschlacht. Danach macht die heute 52-Jährige durch ihre unzähligen Schönheitsoperationen Schlagzeilen und taucht in zahlreichen Reality-Formaten auf. Auch die Welt des großen Bruders ist ihr vertraut: 2009 war Patricia Blanco zwei Monate lang Bewohnerin bei „Big Brother“.

Dominik Stuckmann (31)

Dominik Stuckmann wurde 1992 in Frankfurt am Main geboren und wuchs dort auf. Nach seinem Abitur auf einer Elite-Sportschule spielte er Tischtennis auf Leistungsniveau. Der 31-Jährige arbeitet als IT-Spezialist, setzt Immobilienprojekte um und berät und investiert in Start-ups. 2022 ist er „Der Bachelor“ und findet in der Show seine Partnerin Anna. Es folgen Auftritte in zahlreichen TV-Shows, darunter „Ninja Warrior Germany“ und „Mein Mann kann“.

Peter Klein (56)

Der 56-Jährige gelernte Maler und Lackierer erlangte Bekanntheit durch diverse Formate als glücklicher Familienvater rund um seine Stieftochter Daniela Katzenberger. 2020 nahm Peter Klein mit seiner damaligen Frau Iris Klein selbst als Reality-Kandidat beim „Sommerhaus der Stars“ teil. Der auf Mallorca lebende Peter sorgt seit Monaten für Schlagzeilen aufgrund einer angeblichen Affäre und der daraus resultierten Trennung von seiner Ex-Frau Iris. Aktuell baut sich der ehemalige Bodybuilder eine Karriere als Schlagersänger auf.

Yeliz Koc (30)

Yeliz Koc wurde am 3. November 1993 in Hannover geboren. 2018 wurde die ausgebildete Kosmetikerin durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ und eine Ohrfeige an Bachelor Daniel Völz bekannt. Bei „Bachelor in Paradise“ lernte sie den ehemaligen „Promi Big Brother“-Bewohner Johannes Haller kennen, mit dem sie 2018 bis 2019 liiert war. Danach folgten die Teilnahmen am „Sommerhaus der Stars“ (2019) und „Kampf der Realitystars“ (2022). Aus ihrer ehemaligen Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht hat Yeliz eine Tochter namens Snow Elanie, die 2021 zur Welt kam und für die Yeliz Koc das alleinige Sorgerecht hat. Im Jahr 2022 zierte die Hannoveranerin das Cover des „Playboy“ und nahm an der Datingshow „Make Love Fake Love“ teil. Aktuell ist Yeliz wieder Single und stürzt sich in das Abenteuer „Promi Big Brother“.

Wenn weitere Bewohner dazukommen, wird die Liste aktualisiert.