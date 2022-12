Promi Big Brother 2022: Zwei Bewohner müssen gehen!

Halbfinale bei „Promi Big Brother“: Noch sieben Promis träumen am Nikolaustag den Traum von 100.000 Euro Siegprämie. Wer zieht noch einmal alle Register, um auf der Zielgeraden aufzufallen? Wer hat bei den Zuschauer:innen die Nase vorn?

Die beiden Nominierten Rainer Gottwald und Katy Karrenbauer sind sich sicher, dass sie gegen den jeweils anderen keine Chance auf den Finaleinzug haben. Doch nicht nur für Katy oder Rainer ist „Promi Big Brother“ heute zu Ende: Nach der ersten Entscheidung müssen erneut alle Bewohner:innen um den Einzug ins Finale zittern, denn ein weiterer Promi muss das Haus heute verlassen.

Rainer Gottwald vs. Katy Karrenbauer

Die Zuschauer:innen stimmen ab: Soll Box-Manager Rainer Gottwald oder Schauspielerin Katy Karrenbauer weiter im Haus bleiben? Während Rainer sich in einer klaren Außenseiterrolle sieht, rechnet auch Katy sich schlechte Chancen auf einen Verbleib im Haus aus: „Dass er seine Buddies nicht nominieren würde, ist total klar gewesen”, analysiert Katy, die von Menderes auf die Exit-Liste gesetzt wurde. „Rainer und Jay würde er nie wählen. Ich habe damit gerechnet.” Menderes sei ganz klar in der Favoritenrolle – und das färbt auf seinen Freund Rainer ab: „Rainer als Menderes‘ Buddy hat eine Riesenchance. Die werden ihm den Buddy nicht wegnehmen. Dann bin ich morgen raus. Punkt.” Rainer Gottwald sieht seine Chancen auf ein Weiterkommen ähnlich pessimistisch: „Da habe ich keine Chance. Sie ist eine berühmte Schauspielerin, ich bin ein kleines Licht.“ Jay Khan wiederum ist ganz anderer Meinung: Für ihn ist Rainer noch lange nicht abgeschrieben – ganz im Gegenteil. „Du bist für mich ein Favorit hier”, baut er den Box-Manager auf.

Micaela Schäfer schockt mit ihrem Körperkult

Geschätzte 80.000 Euro hat Micaela Schäfer in ihren Körper investiert – und auf das Ergebnis ist sie stolz: Dass ihr Körperkult jedoch irritieren kann, ist dem Nacktmodel mit tätowierten Nippeln durchaus bewusst. Im Gespräch mit Sam Dylan erinnert sie sich an einen Filmdreh: „Dann waren die am Set ganz schockiert, als sie meine Herznippel gesehen haben. Das spielte im Wald, ländlich und dann passte das gar nicht.” Sam wundert sich: „Aber haben die sich deine Brüste vorher nicht angeschaut?” „Nee, keiner geht davon aus, dass eine Frau Herznippel hat”, lacht Micaela und erzählt, dass die Herzchen-Tattoos schließlich überschminkt wurden um wieder mehr Natürlichkeit herzustellen. Mittlerweile ist das Motiv allerdings ohnehin passé und zwei Kussmund-Tattoos an derselben Stelle gewichen. „Die Herzen hatte ich über. Ich hatte Bock auf was Neues und wollte wieder mehr Schwung auf die Titten bringen”, packt Micaela unverblümt aus – im wahrsten Sinne des Wortes. Doch all das ist harmlos gegen ihren Traum von einer dritten Brust. Katy Karrenbauer ist schockiert und appelliert an ihre Mitbewohnerin: „Tu das nicht. Das ist die Horrorvorstellung.“

Kommt der Nikolaus ins Haus?

Nein, natürlich ist es das Haus von Big Brother. Doch zu diesem besonderen Anlass öffnet der große Bruder in der Jubiläumsstaffel die Hintertür für einen seltenen Besucher. Die Bewohner:innen ahnen schon etwas: „Vielleicht kommt morgen der Nikolaus”, spekuliert Menderes. Doch er weiß: „Dafür müssen die Schuhe blank sein.” Voller Vorfreude auf eine vorweihnachtliche Überraschung putzen und wienern die Bewohner:innen in der weihnachtlich geschmückten Garage eifrig die Schuhe. Und tatsächlich: Als alle friedlich in den Nikolaustag hineinschlummern, werden die bereitgestellten Schuhe ganz heimlich mit Köstlichkeiten gefüllt. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Jennifer Iglesias packt über Beziehungs-Drama mit Nico aus!