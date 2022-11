Promi Big Brother 2022: Wer ist eigentlich Patrick Hufen?

Der Duisburger Patrick Hufen (52) ist dem Fernsehpublikum durch das TV-Format „Die Versicherungsdetektive – Der Wahrheit auf der Spur“ (RTL) bekannt. Neben der TV-Dokusoap steht der Duisburger auch für andere Projekte vor der Kamera: 2013 gewinnt er „Das perfekte Promi Dinner“ (VOX), ist 2021 mit seinem Sohn Luis bei „Comeback oder weg?“ (RTL) zu sehen und spielt 2022 in einem Musikvideo von Schlagerstar Claudia Jung mit. Der TV-Star zählt zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“.

Die Teilnahme bei „Promi Big Brother“ ist für Patrick Hufen die erste Erfahrung in einem Reality-TV-Format – und er hat große Ambitionen auf den Sieg: „Verlieren ist einfach doof. Der Zweite ist der erste Verlierer. Zweiter oder Dritter ist auch immer etwas traurig, weil man dann haarscharf am Sieg vorbeigeschrammt ist.“ Im Haus möchte der 52-Jährige mit seinen Macherqualitäten punkten: „Ich bin niemand, der sich in den Vordergrund stellt, aber ich bin schon eher der Macher. Das finde ich auch wichtig, denn oft gibt es keinen zweiten Macher und dann passiert halt nichts.“

Das wird für Patrick Hufen die größte Herausforderung

Was wird für ihn die größte Herausforderung? „Mit der Langeweile umzugehen. Wenn der Zeitpunkt kommt, an dem man nichts mehr zu sagen hat. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich weiß nicht, ob man rund um die Uhr beschäftigt wird. So ein Tag ist halt lang und den muss man irgendwie füllen“, sagt Patrick Hufen im Interview mit SAT.1. Und in welcher Situation wäre er gerne beobachtet? „Jetzt sehe ich mich ja nachts selbst nicht. Ob man beim Schlafen komische Geräusche oder Bewegungen macht? Aber bisher hat mir meine Frau noch nichts Negatives mitgeteilt. Und das Duschen macht mir auch nicht so viel aus. Wenn da mal was durchblitzen sollte, ist mir das relativ egal“, so der TV-Star.

Patrick Hufen hat auch verraten, was er mit in die Wohngemeinschaft bringt: „Ich bin ich schon jemand, der versucht immer etwas zu machen. Zu unterhalten, Gespräche zu suchen und vielleicht die Mitbewohner:innen zu Aktivitäten anzuregen. Ich bin ein positiver Mensch und sehe mich als jemand, der eher vorneweg läuft als hinterher. Deswegen mache ich mir keine Gedanken über meinen Gemütszustand oder dass bei mir Langeweile aufkommt, da ich immer etwas dagegen unternehmen werde.“ SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 18. November 2022. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Woher ist Doreen Steinert bekannt?