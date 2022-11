Promi Big Brother 2022: Patrick Hufen verlässt die Show!

Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ hat gerade erst begonnen. Und schon schmeißt der erste Star freiwillig das Handtuch! Patrick Hufen hat das Haus überraschend verlassen.

Erst am Freitag zogen die Stars in das Haus von „Promi Big Brother“ ein – dabei sind in dieser Staffel unter anderem Doreen Steinert, Katy Karrennbauer, Micaela Schäfer oder Menderes Bagci. Dabei ist auch Patrick Hufen. Doch für den TV-Star war das wohl zu viel: Er zog die Reißleine und verkündete, dass er den Container verlassen wolle.

„Promi Big Brother“ ist zu hart für Patrick Hufen

Auf dem Dachboden fühlte sich Patrick Hufen alles andere als wohl. „Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Situation unterschätzt. Ich spüre, dass ich mich nicht so entfalten kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich fühle mich einfach schlecht und dann kann ich auch nicht so sein, wie ich bin. ‚Big Brother‘ ist definitiv zu hart für mich“, sagt Patrick Hufen.

Erst am Freitag wurde die erste Live-Show von „Promi Big Brother“ gezeigt, am Samstag schmiss Patrick Hufen das Handtuch. Offenbar hat er die Show nicht so hart eingeschätzt. Seinen Entschluss teilte er kurz danach auch den anderen Bewohnern mit, welche auf seine Entscheidung schockiert reagierten. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Darum startet die Staffel diesmal so spät!