Promi Big Brother 2022: Mega-Eklat! Sam Dylan rastet völlig aus

Über dem Haus von „Promi Big Brother“ ziehen dunkle Wolken auf: Sam Dylan verfolgt auf dem Dachboden mit, wie „das doppelte Jörgchen“ – Jörg Knör und Jörg Dahlmann – in der Garage über ihn herzieht. Da kommt ihm sein Wechsel in die Garage gerade recht: Kaum angekommen beginnt der Reality-Star eine Tirade.

Gesprächsthema in der Garage sind auch die Loft-Bewohnerinnen: Big Brother fordert Katy Karrenbauer, Jörg Knör, Jörg Dahlmann und Jay Khan auf, pikante Fragen über Micaela Schäfer, Doreen Steinert und Jennifer Iglesias zu beantworten – und überträgt die Diskussion direkt auf den TV-Screen im Loft. So manche Antwort sorgt bei den Luxus-Bewohnerinnen für empörte Gesichter. Ob das nach Katys Umzug ins Loft nochmal Thema wird? Nach einer Woche voller Entbehrungen genießt die Schauspielerin in der Mädels-WG den neuen Luxus und ein komplettes Verwöhnprogramm.

Mega-Beef in der Garage

Sam Dylan platzt der Kragen! Auf dem Dachboden wurde er Zeuge, wie Jörg Knör und Jörg Dahlmann in der Garage über ihn herziehen: Er hätte sich in “Standby geparkt”, würde sich nicht in die Gruppe integrieren und noch nicht einmal “Danke” sagen, urteilen die beiden Jörgs über ihn. Da kommt die Schließung des Dachbodens und Sams Umzug in die Garage gerade recht: Kaum angekommen, stellt er die beiden zur Rede und startet seine Tirade: “Darf ich mal was sagen? Ich habe heute ein paar Bilder gesehen und bin nun ein bisschen aufschlussreicher, das betrifft euch beide.” “Erst mal zu dir!”, wettert Sam Richtung Jörg Knör. “Dass gerade du dich beschwerst, dass ich nichts sage und in die Gruppe einbringe. Das hat auch einen Grund! Wenn ihr den ganzen Tag über Tote sprecht, oder Leute, die ich nicht kenne, kann ich auch nicht mitreden. Von dir bin ich absolut enttäuscht. Ich hatte die ganze Zeit so eine gute Connection zu dir. Ich war die ganze Zeit für dich da! Und dann sitzt du im Sprechzimmer …” Walentina springt Sam zur Seite: “Das ist echt Scheiße.” Und Sam? Hat eine Entscheidung getroffen: “Ich werde dich nicht mehr beachten, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Wenn mich hier jemand in der Gruppe nicht sieht, dem kann ich auch nicht mehr ins Gesicht lächeln.” Der so Gescholtene ist sprachlos. Doch zwischen Jörg und Sam ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.

Garage berurteilt Loft

Das hat Big Brother ja mal wieder geschickt eingefädelt: Er fordert die Bewohner:innen der Garage, Katy Karrenbauer, Jay Khan, Jörg Knör und Jörg Dahlmann, auf, Fragen zu den Loft-Bewohnerinnen zu beantworten. „Wer ist am langweiligsten?“ „Mit wem möchtet ihr am wenigsten in einem Bereich sein?“ oder: „Wer hat den geringsten Wiedererkennungswert?“. Was die vier nicht wissen: Während sie die Fragen diskutieren, verfolgen Micaela Schäfer, Jennifer Iglesias, Doreen Steinert und Catrin Heyne am TV-Screen im Loft ihre Beurteilung mit. “Oh mein Gott”, entfährt es Jennifer und Doreen urteilt: “Das ist ja fies.” Neuzugang Catrin Heyne bleibt von der Beurteilung verschont, da die Garagenbewohner:innen sie noch nicht persönlich kennen. „Puh“, fasst sie die Situation zusammen. Die Garagenbewohner:innen ahnen schon etwas: “Es wäre echt traurig, wenn die das sehen!”, sorgt sich Jay Khan. Und es stimmt: Diesen Wunsch erfüllt ihm der große Bruder nicht. Er setzt sogar noch einen drauf: In der heutigen Liveshow (ab 22:15 Uhr in SAT.1) dürfen die Loft-Bewohnerinnen voten, wer aus der Garage zu ihnen in den Luxus ziehen darf.

Katy schwelgt im Luxus

Wie viel braucht es zum Glücklichsein? Nicht viel, wenn man eine Woche voller Entbehrungen hinter sich hat: Nach ihrem herzlichen Empfang im Loft, beginnt für Katy Karrenbauer endlich "La Dolce Vita". Sie gönnt sich ein Schaumbad und genießt im Anschluss bei einer Zigarette, Schnittchen und Bier die Gespräche unter Frauen im Außenbereich des Lofts. "Ich bin total überwältigt", so die Schauspielerin im Sprechzimmer. "Ich kann das noch gar nicht so recht glauben. Ich habe so ziemlich mit allem gerechnet, aber nicht, dass ich heute hier herkomme. Ich bin voller Freude, dass die Mädels hier sind und alle zauberhaft sind." SAT.1 zeigt „Promi Big Brother" heute um 22:15 Uhr.