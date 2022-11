Promi Big Brother 2022: Lautes Gestöhne im Porno-Karaoke!

Let’s talk about Sex: Big Brother stellt den Garagenbewohner:innen eine unanständige Aufgabe. Im Porno-Karaoke sollen sie Songs nachstöhnen. Spielt Micaela Schäfer ihren Heimvorteil als Erotikmodel aus? Oder überrascht ein:e Andere:r mit ungeahnten Qualitäten? Jörg Knör zum Beispiel: Sein lautes Stöhnen in der Nacht bringt die anderen Bewohner:innen zu der Annahme, er habe schlüpfrige Träume gehabt. Die aufgeladene Stimmung reißt die Bewohner:innen zu manchem intimen Geständnis hin.

Es wird unanständig in der Garage: Big Brother ruft zum „Porno-Karaoke“. Die Promis haben die Aufgabe, Songs, die nur sie über den Kopfhörer hören, nachzustöhnen. Die Bewohner:innen des Lofts bewerten, wer diese Aufgabe am besten gelöst hat. Das klingt nach einem Heimspiel für Micaela Schäfer. Sie macht auch mutig den Anfang und stöhnt sich mit vollem Körpereinsatz durch „I Want It That Way” von den Backstreet Boys. Reicht das für den Sieg? Auch ihre Mitbewohner:innen geben alles und stöhnen sich mal mehr, mal weniger überzeugend durch die Playlist, um die Challenge zu gewinnen. Denn für die unterhaltsamste Darbietung hat Big Brother eine ganz besondere Überraschung parat, die für ein Wechselbad der Gefühle sorgen wird.

Wer besucht Jörg Knör im Traum?

Erotisch aufgeladen ist die Stimmung an diesem Tag im „Promi Big Brother”-Haus ohnehin schon: „Heute ist der versexte Tag”, bringt es Jörg Knör auf den Punkt. Und er selbst liefert Anlass zur Spekulation, hat er doch im Schlaf sehr laut gestöhnt. War ein süßer Traum der Grund? „Sam und ich haben schon gedacht: Was geht denn jetzt ab?“, zieht Walentina den Entertainer auf. Die aufgeladene Stimmung entlockt den Bewohner:innen so manches intimes Geheimnis: Micaela Schäfer, Sam Dylan, Jörg Knör und Walentina Doronina lassen sich dazu hinreißen, die Anzahl ihrer Bettgespiel:innen darzulegen: Die Skala reicht von 13 bis 80. Zwei Bewohner:innen gestehen, schon einmal Sex mit einem Promi gehabt zu haben. Aber wer? Und mit wem? Und eine Bewohnerin hat bereits ein unmoralisches Angebot erhalten: „Das war ein reiches erfolgreiches Pärchen, die haben mich gefragt, ob ich einen Dreier mit denen machen will: Für eine halbe Stunde für einen Dreier hätten die für mich 25.000 Euro bezahlt.” Hätten sie? Oder haben sie?

Big Brother lädt zur Partynacht

Endlich Party! So voll war das Loft noch nie: Big Brother schmeißt eine rauschende Party für alle und sorgt so schließlich dafür, dass sich nach zwölf Tagen auch die letzten Bewohner:innen kennenlernen. So traf Jennifer Iglesias in der ganzen Staffel noch nie auf Tanja Tischewitsch, Rainer Gottwald oder Menderes. Im Loft wird nun gemeinsam geschlemmt und angestoßen. Micaela Schäfer kann ihr Glück kaum fassen: „Bleiben wir etwa alle zusammen hier?". Als den Bewohner:innen dämmert, dass sie wirklich alle für die nächsten Stunden im Luxus vereint sind, kennt der Jubel keine Grenzen. Sie feiern gemeinsam und ausgelassen bis spät in die Nacht. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother" heute um 22:15 Uhr.