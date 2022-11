Promi Big Brother 2022: Katy Karrenbauer spricht über ihre Abtreibung!

Noch vor zwei Wochen waren die Bewohner:innen bei „Promi Big Brother“ Fremde – jetzt hat sie der große Bruder zu Vertrauten gemacht. So werden auch die Themen in der Garage und im Loft immer tiefgründiger. Schauspielerin Katy Karrenbauer öffnet sich Micaela Schäfer und erzählt von ihrer Abtreibung. Box-Manager Rainer Gottwald spricht in der Garage von der schwersten Zeit seines Lebens. Für eine Diskussion der leichteren Art hingegen sorgt TV-Auswanderin Catrin Heyne und ihre optische Verwandlung seit dem Shooting für den Pin Up Kalender: Kann das wirklich ein und dieselbe Person sein?

Schauspielerin Katy Karrenbauer erzählt im Loft von einer folgenschweren Entscheidung in ihrem Leben: Als Model Micaela Schäfer von ihrem Kinderwunsch erzählt und dass sie „erst so mit 50, jetzt noch nicht“ Mutter werden möchte, wird Katy nachdenklich: „Ich wäre gerne eine junge Mutter gewesen. Ich war auch mit 18 schwanger, habe dann aber abgetrieben. War ich 18? Ne, ich war 20.“ Warum entschied sie sich aber dann zur Abtreibung? „Der Grund war der Mann, von dem ich schwanger war. Der war kurz vor dem Abi und er sagte den Satz: ‚Versau’ mir nicht mein Leben.’ Von da an war das keine gemeinsame Entscheidung mehr, sondern es war meine Entscheidung“, blickt die Schauspielerin zurück.

Liebeserklärung von Rainer Gottwald

Rainer Gottwald öffnet sich unterdessen den Garagenbewohner:innen mit seiner bewegenden Lebensgeschichte: 2004 erlebte er den Tsunami vor Ort in Thailand live mit. Nach der Naturkatastrophe half er bei den Aufräum- und Bergungsarbeiten. Das Erlebte hinterließ Spuren. 2009 holte Rainer diese Erfahrung wieder ein. „Ich hatte den totalen Burnout. Ich habe so viel erlebt: Lauter Tote, Tsunami, Krieg, Scheidung, musste meinen Sohn freikaufen”, berichtet der 56-Jährige und gesteht: „Ich war kurz davor, mich aus dem Fenster rauszuschmeißen.” Auf dem Weg aus der persönlichen Krise half dem Box-Manager seine Frau Chariya: „Sie hat mich gerettet“, drückt Rainer ihr seine Liebe aus.

Catrin Heyne verzettelt sich

Ist das wirklich Catrin Heyne im Pin Up Kalender? Laut eigener Aussage hat sie 2018 dafür geshootet. Zwischen Fotoshooting und ihrer Zeit bei „Promi Big Brother“ hat Catrin eine beeindruckende optische Verwandlung hingelegt – und die sorgt für Diskussionen in der Garage: „In vier Jahren so eine Wandlung, das finde ich schon sensationell”, so Jörg Dahlmann diplomatisch. Walentina Doronina ist ganz anderer Meinung. „Ich finde das erschreckend und auf jeden Fall nicht ins Positive. Auf dem Foto sieht sie bildhübsch aus”. Beide spielen damit auf die Schönheitsoperationen an, die die 38-Jährige seit dem Shooting hat vornehmen lassen. Vor allem das Aufspritzen der Lippen sei too much, sind die männlichen Bewohner sich einig, bevor sich eine Diskussion um Brustoperationen entspinnt. Sam Dylan will es noch einmal genau wissen und nimmt den Kalender unter die Lupe: „Bist du das? Wann war das?“, fragt er Catrin. Die 38-Jährige gibt sich vage – und verstrickt sich in Widersprüche: „Vor fünf Jahren, sechs Jahren oder so. Damals mit 23 habe ich damit angefangen. Das war noch vor meiner Brust OP.” SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Dieter Bohlen spricht zu Menderes!