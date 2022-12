Promi Big Brother 2022: Jeremy Fragrance kehrt ins Haus zurück!

Katerstimmung bei „Promi Big Brother”: Nach dem rauschenden Fest in der Nacht fließen beim Frühstück die Tränen. Die Promis lassen sich gegenseitig an den bewegendsten Momenten ihres Lebens teilhaben.

Nacheinander berichten sie, was ihr schönstes und traurigstes Erlebnis war. Die emotionale Achterbahnfahrt geht weiter, als einige Bewohner:innen Videobotschaften von ihren Liebsten erhalten. Da bleibt selbst bei einem harten Kerl wie Box-Manager Rainer Gottwald kein Auge trocken. Was noch keine:r der Bewohner:innen ahnt: Heute Abend in der Live-Show kehrt der „Signature Look“ ins Haus zurück. Duft-Influencer Jeremy Fragrance stattet Big Brother einen Besuch ab – mit wichtiger Mission.

Seelenstriptease im Haus

Wann waren die Bewohner:innen richtig glücklich? Wann besonders traurig? Beim Frühstück berichten sie sich gegenseitig von den emotionalsten Momenten in ihrem Leben. Menderes erzählt von seiner Krankheit, Doreen Steinert vom Wiedersehen mit ihrem Hund nach ihrer Essstörung und Tanja Tischewitsch vom schwierigen Verhältnis zu ihrem Vater: „Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass mein Vater tot ist. Als ich 17 war ist er gestorben. Er hat mir nie Liebe geschenkt oder gesagt, dass er stolz auf mich ist. Er war nie für mich da, oft tagelang weg, war so ein richtiger Playboy. Ich dachte immer, warum liebt er mich nicht?”, erzählt Tanja sehr ergriffen. Als sie sich an Rainer wendet, versagt ihr fast die Stimme: „Beim Einparken (Arena-Spiel vom Montag, A.d.R.) hast du gesagt, dass du stolz auf mich bist. Du gibst mir alles, was mein Vater mir nie gegeben hat. Ihm gegenüber habe ich immer alles runtergeschluckt. Aber irgendwann bin ich explodiert. Ich habe ihn so fertig gemacht und angeschrien – und das war das Letzte, was ich ihm gesagt habe. Dann war er tot! Ich konnte mich nie entschuldigen.”

Bei Rainer brechen alle Dämme

Während Rainer stolz auf Tanja ist, ist Rainers Tochter Sarah stolz auf ihren Papa. Als diese per Videogruß auf dem Bildschirm im Loft erscheint, brechen bei dem Box-Manager alle Dämme. „Diese Show macht mich fertig hier!”, resümiert der 56-Jährige. Was ist passiert? Nach einem Spiel ist Rainer einer von fünfen, die eine Videobotschaft von zuhause erhalten. „Hallo, Papa, wir sind so stolz auf dich,” spricht Tochter Sarah gemeinsam mit ihrem Freund Jeremy zu ihm. Sofort bricht Rainer in Tränen aus und spätestens als seine Ehefrau ihm ihre Liebe beteuert, gibt es kein Halten mehr.

Rainer oder Jörg: Wer muss „Promi Big Brother“ heute verlassen?

Das Wechselbad der Gefühle für Rainer Gottwald nimmt kein Ende: „Ich wäre so gerne bis zum Schluss an deiner Seite, aber morgen bin ich wahrscheinlich zu Hause”, rechnet sich Rainer schlechte Chancen aus, nachdem er gemeinsam mit Jörg Knör auf der Nominierungsliste gelandet ist. Noch mehr als Rainer selbst leidet jedoch Menderes. „Das mit der Nominierung ist blöd! Ich hoffe so sehr, dass du bleibst”, wünscht sich die DSDS-Legende, seine engste Bezugsperson im Haus noch länger bei sich zu behalten. Heute in der Live-Show wissen die Bewohner:innen, wer „Promi Big Brother“ für immer verlassen muss. Die Entscheidung darüber liegt ganz allein in den Händen der Zuschauer:innen.

Jeremy Fragrance besucht „Promi Big Brother“

Er ist jetzt schon einer der Kult-Bewohner der Jubiläumsstaffel von „Promi Big Brother”. Duft-Influencer Jeremy Fragrance kehrt in der Live-Show heute mit einer ganz besonderen Mission zurück: Er wird den Einkauf für die Promis in der Garage übernehmen. Die Shopping-Sause von Jeremy Fragrance heute live ab 22.15 Uhr in SAT.1 und auf den Social Media Kanälen von „Promi Big Brother”. Jeremy Fragrance kommt direkt im Anschluss an „Promi Big Brother“ auch zu Jochen Bendel und Melissa Khalaj in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“. Außerdem zu Gast sind Wahrsagerin Sarina Kolibal und Reality-Star Tessa Bergmeier. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Lautes Gestöhne im Porno-Karaoke!