Promi Big Brother 2022: Erste Bilder aus dem Haus!

SAT.1 schickt „Promi Big Brother“ in die nächste Runde. Die Kandidaten für die diesjährige Staffel wurden bereits enthüllt. Nun gibt es auch die ersten Bilder aus dem Haus. KUKKSI verrät alle Details.

Zur Jubiläumsstaffel sorgt Big Brother für ordentlich Verwirrung. Denn wer glaubt, schon ganz unten angekommen zu sein, kann noch tiefer stürzen. In seinem neuen Haus lädt der große Bruder seine Bewohner:innen in die Garage und auf den Dachboden ein

Die Garage

In der Garage gibt es Isomatten und Schlafsäcke, auch ein verstaubtes Auto, das sich die Prominenten zunutze machen können, ist dort geparkt. Um im Wassertrog zu duschen, braucht man die Hilfe einer zweiten Person, die am Pumpenrad dreht, bis Wasser fließt. Versorgt werden die Bewohner:innen zunächst mit frischem Brot, Trockenobst, Nüssen oder Gemüse. Später können sie ihren Speiseplan selbst gestalten – und dafür im angrenzenden Supermarkt einkaufen gehen.

Der Dachboden

Auf dem Dachboden will man nicht leben. Geschlafen wird auf Isomatten, es gibt kratzige Wolldecken, hier und da liegt eine alte Klappliege oder ein altes Polster herum. Beheizt ist der Dachboden natürlich nicht – im Gegenteil. Es könnte hier und da auch etwas zugig sein. Für die Nahrungsmittelversorgung stehen noch ein paar alte Konservendosen und Einmachgläsern herum, aus denen sich die Bewohner:innen ein nicht allzu üppiges Mahl zubereiten können.

Zahlen & Fakten zum „Promi Big Brother“-Haus

Technik

Anzahl Kameras: 110

Anzahl Atmo-Mikrofone: 36

Anzahl Lautsprecher: 24

Kabelstrecke Bild & Ton: zirka 15 Kilometer

Haus

Garage: 125 Quadratmeter (inklusive Markt)

Dachboden: 85 Quadratmeter

Verbaute Scheinwerfer/Lampen im Haus: 26

Show-Studio

Größe: 790 Quadratmeter

Größe Spielfläche: 270 Quadratmeter

SAT.1 enthüllt letzte Kandidaten

Härter als der Frauenknast? Schauspielerin Katy Karrenbauer zieht am Freitag, 18. November, um 20:15 Uhr live in SAT.1 in das Haus von „Promi Big Brother“ ein und begibt sich dort unter 24-stündige Kamerabeobachtung – völlig abgeschottet von der Außenwelt. In ihrer Rolle als Insassin Walter in der Serie „Hinter Gittern – Der Frauenknast“ wurde Katy Karrenbauer Anfang der 2000er Jahre zum Kult. Neben der Schauspielerin beruft Big Brother zwei weitere prominente Bewohner in seine Jubiläumsstaffel: Versicherungsdetektiv Patrick Hufen und Duft-Influencer Jeremy Fragrance. Damit hat der große Bruder alle Prominenten enthüllt, die ab dem 18. November 2022 für zweieinhalb Wochen in sein Haus einziehen. Einen Tag vor Start der Show gewährt der große Bruder außerdem den ersten Einblick in seine Welt und zeigt die „Garage“ und den „Dachboden“. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 18. November 2022. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel