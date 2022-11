Promi Big Brother 2022: Endlich Frieden zwischen Walentina Doronina und Jeremy Fragrance?

Walentina Doronina und Jeremy Fragrance sind nach dem Wechsel am Montagabend zu zweit auf dem Dachboden des Hauses. Dort stimmen beide jetzt andere Töne an und reichen sich sogar die Hand. Wie stabil ist der Frieden des neuen Teams „Jerentina“? Außerdem um 22:15 Uhr bei „Promi Big Brother“: Tanja Tischewitsch und Diana Schell geben sich im Girls-Talk Dating-Tipps und Big Brother überrascht alle – mal wieder. Denn wer glaubt, das geheime Spiel der drei Bereiche im Haus langsam zu durchschauen, wird schon heute umdenken müssen.

Da hat der große Bruder was angerichtet… Nach dem Bereichswechsel von Sam Dylan und Jennifer Iglesias am Montagabend in der Live-Show hocken ausgerechnet Duft-Influencer Jeremy Fragrance und seine Nemesis Walentina Doronina in trauter Zweisamkeit auf dem Dachboden des „Promi Big Brother“-Hauses. Doch anstatt ihren Konflikt zu pflegen – Überraschung – stellen die beiden fest: Diese Situation verbindet. “Erst mal Handshake, es hat auf jeden Fall zu was Gutem geführt”, schlägt Jeremy im Sprechzimmer versöhnliche Töne an. “Von mir aus ist das Kriegsbeil begraben. Let’s do it, Baby!” Walentina stimmt zu: “Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auch beide alt genug. Wir machen jetzt einfach unsere eigene Show hier.” Könnte aus dem zarten Pflänzchen der Freundschaft sogar mehr entstehen, oder warum verstehen sich die beiden auf einmal so gut? “Jeremy ist verliebt in mich”, scherzt Walentina. So weit würde der Anzugträger allerdings nicht gehen: “Romantik? Da passiert nix!” Heute Abend (22:15 Uhr, SAT.1) zeigt sich, ob und wie lange die neue Harmonie auf dem Dachboden hält.

Menderes tanzt in den Luxus

“Du bist nicht raus, du bist im Loft”, begrüßt Big Brother Loft-Neuling Menderes, als er nach dem Wechsel am Montagabend in der Live-Sendung im Luxus ankommt. Freudestrahlend stürzen sich Rainer Gottwald, Diana Schell und Tanja Tischewitsch auf den neuen Mitbewohner. Menderes verliert glatt ein bisschen die Fassung, als er Tanja sieht – sorgte er sich doch die längste Zeit, dass Tanja wegen ihm das Haus verlassen musste. Und jetzt sitzt sie hier mit ihm im Luxus und sein Kumpel Jay darbt in der „Promi Big Brother“-Garage. Aber Schluss mit dem schlechten Gewissen: “Du kannst dich freuen!“, versichert Tanja. Und Menderes? Er kann seine neue Wohnsituation noch gar nicht fassen: “Wie kann das sein? Das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle.”

Doch dann siegt auch bei der “DSDS”-Legende die Freude, denn Box-Manager Rainer hat in weiser Voraussicht sogar veganes Essen für seinen Buddy vorbereitet. “Mais in Olivenöl!” Menderes kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. “Es gibt keine Logik hier. Ich freue mich, nur weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Einerseits war ich traurig, dann war ich froh, jetzt denke ich an die anderen, wie Jay, die sich jetzt auch wieder Gedanken machen. Die Emotionen hier kann man nicht mehr steuern.” Rainer versichert: “Die Verlierer sind hier drin, bis zum Finale.” Wenn er sich da mal nicht täuscht. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Jay Khan packt über Indira Weis aus!