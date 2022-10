Promi Big Brother 2022: Dieser Nackt-Star zieht in den Container!

Im November startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Die Gerüchteküche über mögliche Teilnehmer brodelt bereits mächtig: Demnach soll Nackt-Star Micaela Schäfer in den Container ziehen.

Micaela Schäfer ist einer der bekanntesten Nacktmodels in Deutschland. Und auch in zahlreichen TV-Formaten war die Beauty dabei – so ging sie vor rund zehn Jahren ins Dschungelcamp, vor vier Jahren nahm die Nacktschnecke im „Sommerhaus der Stars“ teil. Nun kehrt sie bald wieder in Reality-TV – und zwar zu „promi Big Brother“.

Micaela Schäfer soll dabei sein

Das Erotikmodel zeigt sich immer gerne freizügig – ob sie das auch im TV-Container machen wird, bleibt abzuwarten. Offiziell bestätigt ist ihre Teilnahme sowieso noch nicht. „‚Promi Big Brother’ feiert im November seinen 10. Geburtstag. Dafür hat sich Big Brother viele Überraschungen einfallen lassen. Welche? Das wird ‚Big Brother‘ zu gegebener Zeit bis zum Start am 18. November ankündigen. Nur soviel vorab: Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Und ein jeder geht zufrieden in das Haus“, sagt Sendersprecher Christoph Körfer in der Bild-Zeitung.

Und Micaela Schäfer selbst? Diese hat die Anfrage verneint – jedoch dürfen Teilnehmer, welche tatsächlich in die Show einziehen, auch dicht halten. „Promi Big Brother“ startet fast zeitgleich zur Fußball-WM – die Stars sollen diesmal in eine Unterkunft ziehen, welche an ein Fußballstadion erinnert. Welche Stars einziehen werden, gibt SAT.1 wohl erst kurz vor Staffelstart offiziell beginnt. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Wann startet die neue Staffel?