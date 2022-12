Promi Big Brother 2022: Diese vier Stars sind im Finale!

Die Staffel von „Promi Big Brother“ neigt sich dem Ende entgegen! Am Dienstagabend kämpften die letzten sechs Bewohner um den Einzug ins Finale. Zwei Stars mussten die Show im Halbfinale verlassen, vier Stars kämpfen nun um den Titel.

Am Dienstagabend zog Katy Karrenbauer den kürzeren – sie stand mit Box-Promoter Rainer Gottwald auf der Exit-Liste. Beim Zuschauer-Voting hatte die Schauspielerin jedoch das Nachsehen. Katy Karrenbauer zeigte sich dennoch glücklich: „Ich freue mich sehr darauf, draußen wieder Dinge wahrnehmen zu können. Und für das Finale drücke ich jedem die Daumen.“ Zum Ende der Show mussten zwei weitere Promis zittern – und zwar Micaela Schäfer und Jay Khan. Letzterer musste dann kurz vor dem Finale ebenfalls seine Koffer packen – die restlichen Promis kämpfen am heutigen Mittwoch um den Sieg.

Das sind die Finalisten bei „Promi Big Brother“

Sam Dylan

Sam Dylan tritt 2019 in der ersten Staffel von „Prince Charming“ (RTL+) erstmals in die Öffentlichkeit. Es folgen „Kampf der Realitystars“ (RTLZWEI) „Das große SAT.1 Promiboxen“, „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ (RTL) und „Pocher vs. Influencer“ (RTL).

Micaela Schäfer

Reality-Star, Erotikmodel, Moderatorin, Schauspielerin, (Nackt-)DJane und Sängerin: Das berufliche Leben von Micaela Schäfer ist bunt. Mit ihrer Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ (ProSieben) im Jahr 2006 hat die gebürtige Leipzigerin ihren Platz im Rampenlicht erobert und macht nicht zuletzt durch ihre zahlreichen Schönheits-Eingriffe von sich reden.

Menderes Bagci

1984 als Sohn türkischstämmiger Eltern geboren, wurde Menderes im Alter von 18 Jahren durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) bekannt, in der er sich seit der ersten Staffel beharrlich Jahr für Jahr aufs Neue bewarb und durch seine Hartnäckigkeit bald Kult-Status erlangte. Trotz harscher Kritik an seinem musikalischen Talent hat sich der Langenfelder längst einen Ruf als „Sänger der Herzen“ erarbeitet und sicherte sich mit seiner sympathischen Art im Jahr 2016 sogar die Dschungelkrone.

Rainer Gottwald

Rainer Gottwalds Interesse für den Kampfsport wurde bereits in jungen Jahren geweckt, gekrönt von einem Weltmeistertitel im Kickboxen 1986. Mitte der Neunziger Jahre wanderte Rainer Gottwald nach Thailand aus und eröffnete dort mehrere Wassersport-Center. Hier wurde er Weihnachten 2004 Zeuge des Tsunami, half nach der Naturkatastrophe bei den Aufräum- und Bergungsarbeiten. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland gründete er gemeinsam mit einem Freund eine Box-Promotion-Agentur und hat sich als Promoter von Regina Halmich einen Namen gemacht. Das Finale von „Promi Big Brother“ zeigt SAT.1 heute um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Jochen Schropp & Marlene Lufen: Das war ihr emotionalster Promi Big Brother-Moment!