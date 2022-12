Promi Big Brother 2022: Der Hunger spaltet Garage und Loft

Eine Kluft zieht sich durch das „Promi Big Brother”-Haus: Die luxusverwöhnten Bewohner:innen schweben im Loft im kulinarischen Himmel, während die Garage die Regelverstöße aller ausbaden muss und hungert.

Auch mental driften die Gruppen immer mehr auseinander, was vor allem den Promis in der Garage nach einem Wiedersehen in der Arena übel aufstößt. Gelegenheit zur Aussprache gibt es schon heute, denn Big Brother wird einen Bereich vorübergehend schließen. Außerdem weht heute Abend eine frische Brise durchs Haus: Internet-Star Knossi wird für die Garagenbewohner:innen einkaufen und die Leckereien persönlich überbringen.

Hunger macht wütend

In der Garage gehen die Vorräte zuneige. Nach dem kargen Frühstück – übrig gebliebene Nudeln und Tomatensoße – knurren die Mägen. Mit dem Hunger wächst die Kluft zu den Loft-Bewohner:innen. Jennifer Iglesias, Sam Dylan, Rainer Gottwald und Menderes müssen ausbaden, was alle Bewohner:innen verbockt haben. Am Vortag wurden sie von Big Brother für diverse Regelverstöße der Gemeinschaft bestraft. Nach dem verlorenen Arena-Spiel ist die Stimmung in der ausgehungerten Garage am Boden: „Die kommen aus dem Loft, essen, trinken seit Tagen und sind schön fit. Und wir sitzen hier und hungern – dafür haben wir super gespielt, Leute. Wir haben als Team gekämpft – ohne Essen, ohne alles”, versucht Sportsmann Rainer Gottwald das niedergeschlagene Team zu motivieren.

Das Verhalten der Loft-Bewohner:innen stößt den Promis in der Garage sauer auf: „Wir wurden ja für die mitbestraft. Aber da müssen sie doch sagen ‚Danke’. Stattdessen haben sie wirklich Abstand genommen”, ist Rainer enttäuscht und auch Menderes teilt dessen Ansicht: „Die waren nicht so herzlich. Doreen war wie so erschrocken vor mir!” Sam ist richtig sauer: „Die scheißen ja auch auf mich. Der Blick sagte eben, lass mich bloß in Ruhe!“ Es besteht eindeutig Klärungsbedarf. Was die Promis in der Garage und im Loft noch nicht wissen: Schon heute Abend haben sie sehr viel Zeit für eine Aussprache, denn der große Bruder löst die Teams auf und alle ziehen gemeinsam in einen Bereich.

Flucht, Schießereien, Bankräuber: Rainers filmreifes Leben

Gesperrte Konten, Flucht in die Karibik, Schießereien, ein kanadischer Bankräuber: Rainer Gottwalds Lebensgeschichte erinnert an einen Actionfilm. In der Garage blickt der Box-Manager zurück auf seine dramatische Scheidung und die Auswanderung mit einem Kumpel in die Karibik. „Sie hatte alles gesperrt, ich konnte auf kein Konto mehr zugreifen. Da war ich dann angewiesen auf den Verkauf meiner Studios und der Autos“, erinnert Rainer sich zurück. Danach ging das Abenteuer erst richtig los: „Da habe ich dann alles zusammengekratzt und ab nach Caracas. Da war es uns dann zu bunt. Da war immer Schießerei abends und Ausgangssperre. Also das war damals, ich rede jetzt von 1993, Ende September. Wir sind dann weiter nach Santo Domingo. Da hatte ich einen Freund. Das war ein kanadischer Bankräuber. Der hatte von einem Bankraub so viel Geld. Da hatten wir ’ne Villa mit Pool am Strand. Hübsche Frauen, gutes Leben, das war eine wilde Zeit“, schwelgt Rainer in Erinnerungen und verrät, dass er sich das Abenteuer mit dem Verkauf von nachgemachten Marken T-Shirts finanzierte. Rainer plaudert, plaudert und plaudert über sein filmreifes Leben in dem auch „Promi Big Brother“ ein Kapitel schreibt: “Meine Teilnahme hier gehört auch dazu!”

Big Brother schließt einen Bereich

In der heutigen Live-Show begrüßen Marlene Lufen und Jochen Schropp Ex-Bewohnerin Walentina Doronina und Internet-Star Knossi. Der Social-Media-Star ist bekennender „Promi Big Brother"-Fan und darf heute am eigenen Leib erfahren, wie es sich als Bewohner anfühlt: Er übernimmt den Einkauf für die Bewohner:innen und überreicht seine Schätze höchstpersönlich in der Garage. Unterdessen ergänzt Walentina Doronina live im Studio ihre Tattoosammlung um das Auge von „Promi Big Brother". Bisher hat sie sich alle Formate, an denen sie teilgenommen hat, unter die Haut stechen lassen. Für die verbliebenen Bewohner:innen im Haus hat Big Brother noch eine weitere Überraschung parat: Alle acht werden live in der Show in einen Bereich zusammenziehen. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother" heute um 22:15 Uhr.