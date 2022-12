Promi Big Brother 2022: Der Gewinner wurde gekürt!

Sam Deylan, Micaela Schäfer, Rainer Gottwald und Menderes Bagci – diese vier Kandidaten standen im Finale von „Promi Big Brother“. Doch am Ende konnte nur einer gewinnen. Jetzt steht der Sieger der diesjährigen Staffel fest.

Eine Staffel mit vielen Höhen und Tiefen. Eine Staffel, die für Zoff und Emotionen sorgte. Nach mehr als zwei Wochen ist aber nur Schluss: 16 Kandidat:innen kämpften in verschiedenen Bereichen um den Sieg, aber nur vier Stars haben es ins Finale geschafft und kämpften zuletzt um den Titel.

Rainer Gottwald gewinnt die Staffel

Zu Beginn der letzten Live-Shows musste bereits Menderes Bagci das Haus verlassen. Als nächstes folgte dann Sam Dylan. „Also, ich weiß nicht, ob ich ein anderer Mensch bin, aber es hat sich oft schrecklich angefühlt. Aber meistens auch schön“, sagte der Reality-TV-Star nach seinem Exit. Zuletzt kämpften dann noch Micaela Schäfer und Rainer Gottwald um den Titel. Letztendlich hat der Box-Manager das Finale gewonnen und gewinnt 100.000 Euro.

Die Einkäufe waren einer der Highlights der Staffel

Als Selbstversorger:innen hatten die Bewohner:innen der Garage jeden Tag die Möglichkeit, im PENNY-Markt einzukaufen. Insgesamt hatten sie dafür ein Budget von 209 Euro zur Verfügung. Ausgegeben haben sie davon aber nur 187,44 Euro. Zu den echten Kassenschlagern zählen: Ketchup (acht Flaschen), Nudeln (27 Pakete), Toast (14 Päckchen) und Brot (13 Päckchen). Für erste Variationen und viele Irritationen sorgte Walentina Doronina: Bei ihrem ersten Ausflug in den PENNY landete eine Flasche Shampoo (das sie selbst nie benutzen konnte) im Einkaufskorb, bei ihrem zweiten Einkauf shoppte sie sogar extra für Jörg Knör eine Flasche Bier. Alkoholfrei.

Eines der Highlights für die Zuschauer:innen war gleichzeitig das Lowlight für die Bewohner:innen: Jeremy Fragrance kaufte zwar Waren für insgesamt 24,74 Euro, aufgrund diverser Regelverstöße hat die Garage von diesem Einkauf aber nichts gesehen. Zweites Highlight: Der Einkauf von Internet-König und „Promi Big Brother“-Gast Knossi für insgesamt 24,78 Euro (Budget: 25 Euro), inklusive einer Pulle Sekt, Einweg-Rasierer und Duschgel. Und Knossi ließ sogar eine Flasche Wodka springen. Drittes Highlight: Micaelas Einkauf mit dem bei “Geh aufs Ganze!” gewonnen Einkaufsgutschein über 50 Euro (ausgegeben: 38,23 Euro). Sie konnte aus dem Vollen schöpfen und spendierte sich und ihren Mitbewohner:innen neben dem obligatorischen Brot auch Obst, Kekse, Kartoffelsalat und Aufschnitt.

Fürsorglich wie sie sind, dachten die Bewohner:innen bei ihren Einkäufen auch an Menderes und kauften für ihn insgesamt sechs Packungen veganen Käse. Sämtliche Waren aus dem PENNY-Markt, die nicht eingekauft wurden, sowie die gesamten verbliebenen Lebensmittel am Ende der Staffel gehen an die Kölner Tafel sowie an den Verein Street Angels.