Promi Big Brother 2022: Der erste Kandidat geht freiwillig!

Die Jubiläumsstaffel von „Promi Big Brother“ startet mit allerhand dicker Luft und Überraschungen: Gibt es dieses Jahr wirklich nur die karge Garage und den unaufgeräumten, kalten Dachboden? Oder hält Big Brother noch eine Überraschung bereit?

Gleich zu Beginn schockt Big Brother die Bewohner:innen in der Garage, denn schon zum Start muss ein Promi als Verlierer des Arena-Spiels gehen – allerdings in den bis dahin noch geheimen dritten Bereich des Hauses: Das Loft. Box-Manager Rainer Gottwald verbringt die Nacht alleine im Luxus, niemand ahnt, dass er noch im Spiel ist. Auf dem Dachboden herrscht dicke Luft statt dekadenter Luxus: Walentina Doronina hat sich auf Jeremy Fragrance eingeschossen. Und in der Garage entstehen die ersten zarten Bande einer Männerfreundschaft unter Sängern.

Dicke Luft auf dem Dachboden

Auf dem Dachboden geht es um die wirklich harten Währungen der Promis: Sänger Jay Khan, Reality-Star Sam Dylan, Influencerin Walentina Doronina und Reality-Sternchen Jennifer Iglesias unterhalten sich über Instagram-Follower und Gagen. Walentina findet: „Über Geld spricht man nicht“, schiebt dann aber süffisant hinterher: „Aber ey, 25.000 Euro für ein Video. Wer kann das schon?” Jay Khan: „Aber wieso redest du jetzt über Geld, Walentina, das gehört sich nicht.“ Doch die Influencerin stellt mit Seitenblick auf Jeremy Fragrance klar: „Das war nicht ich. Einen weisen, weißen Mann im weißen Anzug habe ich nachgemacht.“

Sie prophezeit und frohlockt: „Mit den Sachen, die er gesagt hat, wird er sich so ins Aus schießen.“ Walentina spricht den Duft-Influencer direkt an: „Jeremy, rede mal mit mir.“ Doch der sitzt auf dem Dachboden und schweigt. „Das ist so eine krasse Fake-Show, die bei mir einfach nicht wirkt.“ Jay will die Wogen glätten: „Warum fängst du jetzt wieder an, auf ihn loszugehen? Sind wir jetzt auf dem Niveau? Nachdem du ihn die ganze Zeit meidest und ignorierst, fängst du jetzt an mit ‚Jeremy, rede mal mit mir’?“ Walentina ist sich keiner Schuld bewusst: „Ist doch toll, wenn ich auf ihn zugehe. Schafft er nicht, mit 33.“ Auch Jennifer Iglesias mischt sich ein und spricht ein Machtwort: „Es reicht jetzt, hör auf!“ Und Jay fordert: „Bleib mal Mensch!“

Rainer Gottwald im siebten (Loft-)Himmel

Ein Wechselbad der Gefühle: Statt des erwarteten Rauswurfs, weil er das Arena-Spiel „Schneckenrennen“ verloren hat, findet sich Box-Manager Rainer Gottwald im puren Luxus im bis dahin geheimen Loft wieder. Rainer kann es einfach nicht fassen: „Wahnsinn. Das ist ein Traum“, redet er laut mit sich selbst – mit wem auch sonst? Er ist aktuell der Alleinherrscher über den Luxus. Frisch geduscht erkundet er seine neue Bleibe und schreitet alle Räume ab. Angesichts des gefüllten Kühlschranks und des reich gedeckten Tischs ringt er um Worte: „Halleluja! Das ist ein Traum. Ich trau mich gar nicht, hinzulangen. Erdbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, ich bin im Paradies.“ Und das, obwohl er das Spiel doch verloren hat.

„Das habe ich doch gar nicht verdient, oder? Habe ich das verdient? Ich nehme da nix von.“ Als er den Außenbereich mit Whirlpool und Sauna entdeckt, ist sein Staunen grenzenlos: „Das ist ja Wahnsinn.“ Doch so ganz alleine kann er den Luxus nicht so richtig genießen: „Jetzt würde ich mich freuen, wenn die anderen auch kommen würden.“ Was Rainer nicht weiß: Der große Bruder wird ihm noch heute (23:35 Uhr, SAT.1) diesen Wunsch erfüllen. Zudem wird ein Kandidat die Show freiwillig verlassen – um wen es sich handelt, gibt SAT.1 erst in der neuen Folge von „Promi Big Brother“ um 23:35 Uhr bekannt.