Promi Big Brother 2022: Darum startet die Staffel diesmal so spät!

„Promi Big Brother“ läuft eigentlich immer im Spätsommer. Erstmals hat sich SAT.1 dazu entschieden, die neue Staffel erst im Winter zu zeigen. Die Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen stehen voll hinter der Entscheidung und erklären auch, warum.

Marlene Lufen findet es richtig, dass die Jubiläumsstaffel von „Promi Big Brother“ erst im Winter läuft. „Ich finde es gut, obwohl was gut läuft, einen neuen Twist reinzubringen. Ich könnte mir in der Vorweihnachtszeit vorstellen, wo wir Unterhaltung und Ablenkung brauchen, dass es genau richtig sein könnte. Und nach dem Fußball – was will man dann sonst gucken“, sagt Marlene Lufen auf der Pressekonferenz zu „Promi Big Brother“, bei welcher auch KUKKSI anwesend war.

Jochen Schropp und Marlene Lufen freuen sich auf PBB im Winter

Und auch Jochen Schropp freut sich, dass die Staffel diesmal später stattfinden wird. „Ich bin sehr gespannt, wie die Staffel in diesem Jahr performen wird. Wir hatten einen so heißen und krassen Sommer. Ich hätte mich wahrscheinlich auch schwer getan, um 20:15 oder 22:15 vor den Fernseher zu setzen. Deshalb finde ich das so mal ganz toll. Und wir hatten im Sommer ein paar Wochen, die wir mal für uns nutzen konnten. Auch, wenn es etwas strange war, den ganzen August plötzlich frei zu haben“, sagt der Moderator.

Marlene Lufen erklärt dann weiter: „Ich selber schaue lieber im Winter fern und mache es mir dabei gemütlich. Ich schaue da öfter mal einen Film und bin dankbar für schöne Ablenkung. Weil man muss sich um das Leben oder die Kinder kümmern, Haushalt, sein Job oder die Finanzen machen – es erfordert viel von uns Menschen und dann ist schöngemachte Unterhaltung mit lustigen Menschen etwas Gutes." Die neue Staffel von „Promi Big Brother" zeigt SAT.1 ab dem 18. November 2022 um 20:15 Uhr. Die weiteren Folgen laufen dann täglich meist um 22:15 Uhr.