Promi Big Brother 2022: Catrin Heyne zieht ins Haus!

Catrin Heyne (38) schnuppert 2019 erstmals bei der TV-Reportage „Pia – aus nächster Nähe“ (VOX) Fernsehluft, einem breiten Publikum wird sie 2020 durch ihre Teilnahme an „Goodbye Deutschland!“ (VOX) bekannt. Die Beauty ist jetzt ins Haus bei „Promi Big Brother“ eingezogen.

Vor rund zwölf Jahren ist die gebürtige Sächsin mit ihrem heutigen Ehemann Marco in die Schweiz ausgewandert. Doch der Start in der neuen Heimat war schwer. Die ersten drei Jahre sitzt sie an der Kasse bei einem Discounter, aber Aufgeben ist keine Option und so hat sie sich zur Geschäftsführerin von zehn Sonnenstudios hochgearbeitet. Die gelernte Zahnarzthelferin legt sehr viel Wert auf ihr Äußeres – sie achtet auf eine gesunde Ernährung, trainiert regelmäßig, geht niemals ungeschminkt aus dem Haus und hat sich für eine Brust-OP auch schon unters Messer gelegt. Ihr großer Traum: ein bekannter TV-Star werden. Bei „Promi Big Brother“ will Catrin Heyne zeigen, dass sie fürs Fernsehen gemacht ist.

Darum zieht Catrin Heyne ins „Promi Big Brother“-Haus

Und warum macht sie bei „Promi Big Brother“ mit? „Ich will endlich zeigen, wer diese Catrin Heyne mit dem kleinen Sprung in der Schüssel ist. Die meisten Menschen schätzen mich falsch ein. Wenn die mich sehen, denken sie, ich bin nur eine Tussi, die 24/7 vor dem Spiegel steht und sich Kleister ins Gesicht schmiert. Und das ist eben absolut nicht der Fall. Wenn die Leute mal ein paar Sätze mit mir reden, merken sie sofort, dass ist nicht nur eine Tussi bin, sondern da steckt mehr dahinter. Ich kann mich auch Seite 2 von 5 dreckig machen und arbeite sieben Tage die Woche. Aber anhand meines Auftretens und meiner Optik werde ich immer falsch eingeschätzt“, erzählt Catrin Heyne im Interview mit SAT,1,

In einer Realityshow hat sie bisher noch nie teilgenommen – aber ist das eher ein Vor- oder Nachteil? „Das sehe ich für mich als Vorteil. Ich habe zwar überhaupt keine Reality Erfahrung, aber ich habe selten im Leben vor etwas Angst. Für mich ist das immer noch sehr surreal, dass ich wirklich dabei bin. Ich sehe mich als absoluter Underdog. Damit muss ich erstmal klarkommen. Mein Traum war es schon immer ins Fernsehen zu kommen und jetzt geht es von Null auf Hundert. Ich freue mich wie ein Schnitzel vor dem Panieren auf diese Show. Natürlich wünsche ich mir, dass es danach auch im TV für mich weitergeht. Und man sagt ja immer so schön: Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, Vollgas zu geben, mich zu zeigen, wie ich bin und zu erfahren, wie die Zuschauer die Heyne so finden. Durch die ‚Goodbye Deutschland!‘-Ausstrahlung weiß ich, dass ich sehr stark polarisiere. Entweder man liebt mich oder man hasst mich“, so die Auswanderin.

Und was wird die größte Herausforderung für Catron Heyne? „Im Allgemeinen liebe ich Herausforderungen, ich hatte schon so viele Herausforderungen in meinem Leben. Mir fehlt eine gewisse WG-Erfahrung, aber mit vielen Leuten in einer Bude, jeder tickt anders, das wird bestimmt geil. Und wo liegen meine Grenzen? Habe ich überhaupt irgendwelche Grenzen oder wird das für mich wie ein Spaziergang? Ich habe keine Ahnung, ich werde es sehen“, erzählt die Beauty- SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Jeremy Fragrance verlässt das Haus!