Promi Big Brother 2022: Bittere Tränen bei Katy Karrenbauer!

Den großen Wumms kann auch „Promi Big Brother“: Walentina und Jeremy haben nach knapp einer Woche den Dachboden verlassen. Stattdessen hausen nun die bisher luxusverwöhnten Loft-Promis oben unterm Dach. Während Jeremy Fragrance alleine im Luxusglück schwelgt, macht sich Walentina Doronina in der Garage direkt unbeliebt… Außerdem: Katy Karrenbauer öffnet sich Jörg Knör und erzählt ihm unter Tränen vom Tod ihrer Stiefmutter.

Zwei Showgrößen unter sich: Katy Karrenbauer und Jörg Knör verstehen sich in der Garage immer besser. Die Schauspielerin öffnet sich gegenüber dem Parodisten, dem daraufhin selbst die Tränen kommen. Katy berichtet offen von der schweren Zeit, als die Lebensgefährtin ihres Vaters an Krebs erkrankte. „Es gab nochmal eine Operation, und sie bat mich bei ihr zu bleiben“, berichtet die 59-Jährige von den letzten Stunden mit ihrer „Stiefmutter“, die zu einem Wendepunkt in ihrem Leben wurden. Mit ihrem Vater und seiner neuen Ehefrau hatte Katy eigentlich nie ein gutes Verhältnis.

Katy Karrenbauer und Jörg Knör vereint unter Tränen

„Wir hatten viele schreckliche Momente. Aber die letzten Worte, die ich mit ihr sprach, da dachte sie nicht an sich. Sie sagte nur, was wird aus deinem Vater?“ Katy beginnt zu weinen. „Ich sagte ihr: Wenn er möchte, dann lade ich ihn in mein Leben ein. Mach dir keinen Kopf, dann nehme ich den Papa mit nach Berlin. Das verspreche ich dir.“ Das waren die letzten Worte, die sie mit ihrer „Stiefmutter“ wechseln konnte: „Das war Dienstag und am Donnerstag starb sie. Es war so schwer, meinem Vater zu erklären, dass sie nicht mehr da ist. Dann musste ich das Haus verkaufen. Ich habe so viel geweint, wie in meinem Leben nicht.“

Walentina Doronina macht sich unbeliebt

Kaum in der Garage angekommen, macht sich Walentina Doronina direkt unbeliebt: „Wenn ich morgen in den Penny gehe, dann würde ich Shampoo holen“, so die 22-Jährige vorwurfsvoll. Sie versteht nicht, dass bisher bei allen Einkäufen nur Lebensmittel gekauft wurden. „Das würde ich mir aber überlegen. So wirst du dir viele Feinde machen hier“, mahnt Jörg Dahlmann. Das ist der Blondine egal. Immer wieder fängt sie an, darüber zu meckern, dass viel zu viele Lebensmittel in der Garage sind. „Wir haben neun Euro. Das reicht ja für zwei Packungen Brot, drei Packungen Nudeln und Ketchup haben wir ja. Und wenn Shampoo 79 Cent kostet…“ Doreen Steinert fällt Walentina ins Wort und wäscht ihr zumindest verbal den Kopf: „Scheiß aufs Haarewaschen. Wir wollen nicht hungern.“ Es ist nicht so viel, was an Lebensmitteln da ist, erklären Katy und Doreen. Da wird Walentina schnippisch: „Katy, du hast Luxusprobleme. Du weißt, was wir sieben Tage auf dem Dachboden durchgemacht haben!“ Katy bleibt ruhig, aber bestimmt: „Du musst mich hier nicht anmachen.“ Doch die Diskussion ist damit noch lange nicht beendet. Kaum ist Walentina im Sprechzimmer verschwunden, wird über sie gelästert. „Das eigentliche Luxusproblem ist das Shampoo“, ätzt Katy.

Jeremy Fragrance will ein Girl

Jeremy Fragrance hat nach knapp einer Woche den Dachboden verlassen. Alleine wohnt er jetzt im Loft und damit im puren Luxus. Ein voller Kühlschrank, Getränke jeglicher Art, Sauna, Whirlpool und ein Luxusbad – das alles steht dem Duft-Influencer nun zur freien Verfügung. Doch anstatt zu schlemmen oder einen Drink zu genießen, zieht Jeremy es vor, sich mit Kniebeugen und Seilchenspringen die Zeit zu vertreiben. Auch eine Dusche zu nehmen oder in die Badewanne zu steigen, ist für Jeremy scheinbar nicht so wichtig. Ist der 33-Jährige wirklich so ein Asket, der nur sich selbst zum Leben braucht? Gedankenversunken sitzt er Dienstagnacht nach der Live-Show am Esstisch und gesteht sich selbst: „Ohne Scheiß, ich könnte hier gern ein Girl kennenlernen, ein wunderschönes Mädel. Ich könnte mir das voll vorstellen. Ich bin nach wie vor Single. Das wäre schon nice, wenn hier ein schönes Mädel wäre, das man nice kennenlernen würde. Da hätte ich auch Bock drauf.“ SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Tanja Tischewitsch und Diana Schell im Dating-Kreuzverhör