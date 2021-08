Promi Big Brother 2021: Unterhosen-Ekel und Dusch-Gate!

Dass nicht jeder gleich gestrickt ist, merkt man direkt, wenn es um das Thema Hygiene geht. Während Eric Sindemann bei „Promi Big Brother“ erst mal bei seinen Mitbewohnern ganz offen nachfragt, wie man denn eigentlich „Bremsspuren“ aus der Unterhose bekommt, weigert sich der ein oder andere zu duschen. Das sorgt natürlich für das ein oder andere interessante Gespräch.

Wenn man auf engsten Raum seine Tage gemeinsam verbringen muss, dann kommt man natürlich auf die verrücktesten Themen. So ist das zum Beispiel bei den Bewohnern der aktuellen Staffel von ,,Promi Big Brother“. Nachdem es immer wieder um das Thema Sex ging, ist nun Hygiene der Mittelpunkt der Gespräche – und da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten.

Unterhosen-Gespräch wird zu Ekelthema

Eric Sindermann ist zwar schon in das ein oder andere Fettnäpfchen bei seinen Mitbewohnern in der Promi BB-Weg getreten, das hält ihn aber nicht davon ab, noch mehr davon mitzunehmen. Mit der Frage „Danni, du kennst dich doch bestimmt mit Waschen aus“ begann ein neues Unheil. „Wie kriegt ihr eigentlich die Bremsspuren raus aus der Boxershorts?“, wollte er neugierig von Danni Büchner wissen. Statt eine ernsthafte Antwort zu bekommen, bekam er nur fassungslose und angewiderte Blicke. Nur der Ratschlag, dass er doch beim Toilettengang auf die Hygiene besser achten solle, kam als Antwort zurückgeschossen.

Das Dusch-Gate in der WG

Doch das war nicht der einzige Ekel, wenn es rund um das Thema Hygiene ging. Denn Danny Liedtke hatte so eine Fettschicht auf dem Kopf wie zwei Wochen Camping im Wald ohne Dusche. Er setze mehr auf die Pflege des „natural“ Typs. Als Ina Aogo versuchte, eine Flechtfrisur in Danny Liedtkes Haaren zu machen, wurde vielen Fans schlecht und ließen sich darüber auf Twitter aus. Doch nicht nur bei den Zuschauern kam das extrem schlecht an. Ina Aogo forderte ihm zum Duschen auf. Er wollte aber nicht. Danni Büchner hatte dazu aber auch noch was zu sagen. „Danny geht nur oben duschen, aber hier nie“, kommentierte sie noch das Geschehen. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: SAT.1 verkündet drastische Konsequenzen!