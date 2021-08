Promi Big Brother 2021: Unterwäschen-Beichte von Eric Sindermann!

Mal wieder geht es im Promi-Haus um das beliebte Streit- und Ekelthema Hygiene. Eigentlich hatte Melanie Müller nur einen Satz rausgehauen, auf den sie gar keine Antwort wollte. Eric Sindermann nutzte aber die Möglichkeit, um darauf nochmal richtig einzugehen. Eigentlich wollte Melanie Müller nur sagen zu Danny Liedtke, dass er mal andere Socken anziehen soll. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass der Ex-Handballer davon erzählt, wie er immer an der Unterwäsche seiner Ex gerochen hat.

Es gab noch nie eine Staffel von ,,Promi Big Brother“ bei der die Themen so eklig sind, wie in dieser. Dabei fängt es damit an, dass der ein oder andere Promi sich nicht duschen will und hört bei ekligen Geheimnissen auf, die so mancher Star einfach für sich hätte behalten sollen. Mal wieder mittendrin: Eric Sindermann, der mal wieder bisschen was ausplaudert.

Socken waren Auslöser für Gespräch

Mal wieder gibt es in der „Raumstation“ von „Promi Big Brother“ ein neues Hygiene-Ekel-Gespräch. Als Melanie Müller einen unangenehmen Geruch bemerkte, wies sie Danny Liedtke darauf hin, dass er vielleicht mal die Socken wechseln sollte. Anstatt ihr das einfach zu glauben und andere anzuziehen, roch er selbst nochmal dran. Das brachte die Schlagersängerin aus der Fassung. „Die Jungs riechen an ihrer eigenen Unterhose“, sagte sie danach scherzhaft. Natürlich fühlte sich bei so einem Satz Eric Sindermann in der Pflicht, mal wieder eine ordentliche beichte rauszuhauen.

Eric Sindermann mit Ekelbeichte

Als Eric Sindermann den Spruch von Mitbewohnerin Melanie Müller hörte, musste er natürlich auch etwas dazu sagen. „Bei meiner Ex-Freundin hab ich immer an den Höschen gerochen, wenn sie auf Arbeit gegangen ist“, verriet er ohne mit der Wimper zu zucken. Dazu hatte dann Danny Liedtke auch eine Meinung. Allerdings äußerte er sich dazu nur im Sprechzimmer der Reality-TV-Show. “ Ich finde es tatsächlich sehr gefährlich, an einem benutzten Tanga zu riechen. Weil, entweder riecht er richtig gut oder er riecht einfach bäh“, meinte der Schauspieler. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Live-Aussprache zwischen Melanie Müller und ihrem Mann!