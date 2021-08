Promi Big Brother 2021: Rafi Rachek von Papis Loveday besonders enttäuscht!

Völlig überraschend wurde Rafi Rachek bei ,,Promi Big Brother“ von den Zuschauern rausgevotet. Nachdem Aus gab es ein Interview mit dem Star. Natürlich wollte man wissen, wie er sich fühlt und von wem er am meisten enttäuscht ist. Dabei viel überraschend der Name Papis Loveday. Was war vorgefallen?

Immer wieder geriet Rafi Rachek mit Melanie Müller und Eric Sindermann aneinander. Laut ihm sollen sich die beiden nämlich bei so manchen Sachen abgesprochen haben. Doch am Ende der Show war er von jemanden ganz anders heftig enttäuscht. In einem Interview verrät er nun auch, warum.

Rafi Rachek ist raus

Eigentlich hatte er sich bei „Promi Big Brother“ echt viele Chancen ausgerechnet und startete selbstbewusst in die Show. Der Promi, welcher vor allem durch „Bachelorette“ und sein Outing in der Show „Bachelor in Paradise“ bekanntgeworden ist, war dann völlig verwirrt und außer sich, als er beim Voting für das Verlassen der Show seinen eigenen Namen hörte. Nun musste er seine Sachen packen.

Von Papis Loveday absolut enttäuscht

Rafi Rachek ist nicht in die Show gegangen, um mit jedem befreundet zu sein. Das merkte man vor allem daran, dass er sich nicht versteckte und auch seine Meinung offen sagte. Doch obwohl er immer wieder an Melanie Müller und Eric Sindermann geriet, war er von einer ganz anderen Person bitter enttäuscht – nämlich von Papis Loveday. ,,Ich habe ihn getröstet, weil er sehr emotional wurde und geweint hat. Er hat erzählt, dass er als Kind gemobbt wurde und oft Anfeindungen bekommen hat, weil er schwul ist. Es gab viele Parallelen zu meinem Leben und darum habe ich ihn sehr gut verstanden. Als ich im Nachhinein erfahren habe, dass Papis sich gefreut hat, als er von meinem Exit erfahren hat, war ich natürlich sehr geschockt“, verriet Rafi Rachek in einem Interview mit spot on news. Schon gelesen? Rafi Rachek: Das sind seine Pläne nach Promi Big Brother!