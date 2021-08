Promi Big Brother 2021: Melanie Müller startete Karriere in der Erotikbranche

Am Freitag beginnt die neunte Ausgabe von ,,Promi Big Brother“. Nun hat der Sender schon die ersten acht Kandidaten genannt, die einziehen sollen. Darunter auch Schlagersängerin Melanie Müller. Falls du sie aber noch gar nicht richtig kennst, hat KUKKSI dir mal ein paar Fakten von ihr zusammengekramt.

Endlich ist es wieder soweit: „Promi BB“ geht in eine neue Runde. Mal wieder sind ein paar spannende Kandidaten dabei, die garantiert für Stimmung im Haus sorgen werden. Beispielsweise Melanie Müller. Die Sängerin ist immer für gute Laune zu haben. Sie kann aber nicht nur singen.

Das ist Melanie Müller

Sie wurde am 10. Juni 1988 geboren.

Geburtsort ist Oschatz, ein damaliger Bezirk Leipzigs.

Sternzeichen: Zwillinge.

Instagram: @melanie.mueller_offiziell

Als Schlagersängerin bekannt geworden

Die Beauty hat eine Menge zu bieten. Sie wurde aber nicht nur durch eine ganze Menge Fernsehauftritte bekannt, sondern auch durch ihre Musik. Seit 2013 ist sie am Singen. Schlager ist ihr Genre. Regelmäßig trat sie auf dem mallorquinischen Ballermann auf und heizte dort mit ordentlich Stimmung ein. Später öffnete sie übrigens noch einen eigenen Online-Shop für Sextoys. Danach ging es steil weiter. Nur ein Jahr später eröffnete sie in Leipzig eine Boutique und 2017 eine Wurstbude in Mallorca. Ein richtiges Allround-Talent also! Doch ihr Weg begann eigentlich ganz anders.

Karriere in der Erotikbranche

Melanie Müller hatte nicht einfach mal so nebenbei einen Online-Shop mit Sexspielzeugen gehabt. Wer Melanie Müller kennt, weiß, dass sie schon etwas mehr Erfahrungen in der Branche gesammelt hat. Als sie nämlich eine Ausbildung zur Hotelfachkauffrau und Barkeeperin macht, treibt es sie nämlich ins Rotlicht – und das erfolgreich. Sie erlangte immer größere Bekanntheit, bis sie es ins Fernsehen schaffte und in Formaten wie dem „Dschungelcamp" oder sogar der ,,SOKO Leipzig" schaffte. Ihre Teilnahme beim „Dschungelcamp" war sogar so erfolgreich, dass sie die damalige Staffel gewann. Das war 2014.