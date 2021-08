Promi Big Brother 2021: Live-Aussprache zwischen Melanie Müller und ihrem Mann!

Love is in the Air? Noch bevor Paco von seinem Live-Date bei „Promi Big Brother“ mit Janine Pink berichten kann, kommt Daniela Büchner zu Wort. Nachdem sie zunächst ein Auge auf den Superhändler geworfen hatte, stellt sie schnell lautstark und topfschlagend klar: Alles Quatsch!

Schon zuvor kochten die Emotionen hoch, allerdings zwischen Eric und Paco. Der Krone tragende Modedesigner fühlt sich nicht als Geschäftsmann ernst genommen. Außerdem heute in der Live-Show: Ehe-Krise im Hause Müller? Melanie trifft auf ihren Mann. Und: Doppelt-Nominierung und ein Exit. Wer muss heute noch das Weltall verlassen? Wer muss bis morgen um die Gunst der Zuschauer:innen zittern?

Melanie Müller vergoss bittere Tränen

Im Sprechzimmer vergoss Melanie Müller bereits vor einigen Tagen bittere Tränen, als sie Big Brother gestand, dass es mit ihrer Ehe seit einiger Zeit nicht gerade zum Besten steht. Auch im Gespräch mit Hobbypsychologe Jörg Draeger zum Thema Familie konnte die taffe Ballermann-Sängerin ihre Tränen nicht zurückhalten. Dass Melanie ihren Mann Mike (verheiratet seit 2014) bislang bei den Duellen nicht im Publikum entdecken konnte, verunsichert sie zusätzlich: “Es fehlt mir ein Zeichen, dass alles gut ist, wenn ich wiederkomme.” Wie steht es wirklich um die Ehe? Big Brother gibt dem Paar in der Krise eine Chance zur Aussprache: Ehemann Mike Blümer (54) wird heute live (20:15 Uhr, SAT.1) bei “Promi Big Brother” auf Melanie treffen …

Das Finale von “Promi Big Brother” rückt näher, der Stress unter den Bewohner:innen wird größer. Als sich die Verbindungsluke zwischen den beiden Bereichen öffnet, lässt der nächste Zoff nicht lange auf sich warten, denn der Platz in der Luke ist begrenzt und bietet immer nur wenigen Promis den Kontakt zum Planeten. Superhändler Paco zu Modedesigner Eric: “Ey, jetzt sind wir mal dran. Wir wollen hier auch reden.” Eric: “Ich will nur Tschüss sagen.” Doch für Paco dauert das eine Spur zu lange. Paco: “Jetzt mal ohne Spaß, Eric. Brauchst Du nicht. Ihr wart die ganze Zeit hier oben.”

Business-Beef zwischen Eric und Paco

Zurück in der Raumstation ist Eric auf 180, Pacos Verhalten in der Luke bringt das Fass zum Überlaufen: “Was will dieser Idiot? Verdammte Scheiße! Der nervt mich schon die ganze Zeit. Er ist Geschäftsmann, ich bin kein Geschäftsmann. Seine Zeit ist irgendwann vorbei, ich habe gerade erst angefangen.” Paco kommt zurück in die Raumstation und die nächste Streit-Eskalationsstufe zündet. Der Modedesigner nimmt sich den Superhändler direkt zur Brust, doch da grätscht Paco direkt dazwischen: “Rede vernünftig mit mir. Stell dich nicht vor mich und bau dich nicht vor mir auf.” Eric: “Ich baue mich nicht auf.” Paco: “Machst Du gerade.” Eric: “Aber dann rede mit Respekt vor mir. Jedes Mal, wenn ich versuche zu reden, versuchst du das Wort an dich zu nehmen und zu sagen, du bist der Geschäftsmann, ich bin kein Geschäftsmann. Wer bist du?” Paco, von Geschäftsmann zu Geschäftsmann: “Jetzt mal ehrlich, mach mich hier nicht so doof von der Seite an. Das mal als Erstes. Du kommst zu mir, fragst mich geschäftlich dies und jenes. Ich sag dir ehrlich: Als Privatperson kann ich so handeln, als Geschäftsperson handel ich nicht so. Was du geschäftlich machst, das ist dein Ding. Das interessiert mich auch überhaupt gar nicht.” Eric: “Du redest manchmal nicht mit Respekt mit mir. Du sagst, ich rede nur über Sex und sonst was. Weißt du überhaupt, was ich mache? Google mich mal und guck was ich mache. Habe mich jetzt vier Jahre hochgearbeitet.”

Daniela Büchner macht eine Ansage

“Beziehungsstatus: Kompliziert”, attestiert Paco dem großen Bruder auf Nachfrage, bevor er am Sonntag in der Live-Show zu seinem privaten Date mit Janine Pink in den Aktionsraum der Raumstation gehen darf. Ratlos, um wen es sich bei seinem Date handeln könnte, bleibt seine Crew zurück: “Zu mir hat er gesagt, er ist Single”, rätselt Daniela Büchner. “Aber warum sagt er zu mir er ist Single? Das bedeutet, etwas – ich schwöre!” Sie spekuliert: “Dann wollte er mich vielleicht kennenlernen?” Wer ist die Frau, die der Superhändler gerade trifft? Ist das was Ernstes? Daniela, die keinen Hehl daraus gemacht hat, dass sie Paco attraktiv findet, ist leicht angefressen von der Nebenbuhlerin.

Topmodel Papis bohrt nach: “Hast du dich nicht fast verliebt in ihn?” Daniela will möglichst schnell aufklären, dass ihr eigentlich gar nichts an Paco liegt und kontert vehement: “Hast du irgendwie Fieber oder allergische Reaktionen? Jetzt pass’ mal kurz auf: Wie oft habe ich erzählt, dass ich mich, wenn ich hier rausgehe, daten werde. Wo ist dein Scheiß-Problem? Wenn ihr wüsstest, wer draußen auf mich wartet! Der Typ ist eine Granate gegen euch alle hier.” Als Paco von seinem Date zurückkehrt, verschafft sich Daniela in Rafi-Rachek-Manier mit dem Kochlöffel Gehör: “Ich muss eine Ankündigung machen!” trommelt sie ihre Mitbewohner:innen in der Raumstation zusammen. “Paco! Diese Volltrottel denken, weil ich dir die grüne Karte (Anm.: Nominierungsschutz) gegeben habe, dass ich in dich verliebt bin. Es tut mir leid: Bin ich nicht ganz. Aber ich mag dich trotzdem.” Diese Botschaft ist Daniela so wichtig, dass sie sie nach ihrem Umzug auf den Planeten direkt noch einmal wiederholt – samt Topf und Löffel. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 20:15 Uhr.