Promi Big Brother 2021: Kandidaten, Moderatoren, Sendezeiten, Drehort & Livestream

Es geht wieder los: In SAT.1 geht „Promi Big Brother“ in die nächste Runde. Doch wann laufen die Folgen im TV? Und wo liegt eigentlich der Drehort? KUKKSI fasst alle wichtigen Facts zur neuen Staffel zusammen.

Die Promis lassen ihr bisheriges Leben auf der Erde zurück und begeben sich in SAT.1 auf eine Mission unter dem wachsamen Auge des großen Bruders: 24 Stunden unter Kamerabeobachtung. Kein Kontakt zur Außenwelt. Nur einer, der die Regeln vorgibt und sie Tag für Tag vor neue Herausforderungen stellen wird: Big Brother.

Das sind die Kandidaten

Ina Aogo: Influencerin und Spielerfrau

Rafi Rachek: Reality-Sternchen

Mimi Gwozdz: Bachelor-Siegerin

Daniel Kreibich: „Astro-TV“-Hellseher

Heike Maurer: Lottofee-Legende

Uwe Abel: „Bauer sucht Frau“-Star

Melanie Müller: Ballermann-Sängerin und Ex-Dschungelkönigin

Eric Sindermann: Modedesigner und Reality-Sternchen

Jörg Draeger: „Geh aufs Ganze!“-Ikone

Daniela Büchner: „Goodbye Deutschland“-Star

Danny Liedtke: „Köln 50667“-Darsteller

Marie Lang: Kickboxerin

Die Moderatoren

Marlene Lufen

Marlene Lufen moderiert seit 2018 an der Seite von Jochen Schropp „Promi Big Brother“. Die Moderatorin ist Fan der ersten Stunde und freut sich bereits auf ihren „SAT.1-Frühstücksfernsehen“-Kollegen und guten Freund und auf die neuen Bewohner.

Jochen Schropp

Jochen Schropp führt gemeinsam mit Marlene Lufen durch die täglichen „Promi Big Brother“-Shows live aus Köln. Schropp moderierte „Promi Big Brother“ erstmals 2014 – für ihn ist es in diesem Jahr die achte „Promi Big Brother“-Staffel.

Melissa Khalaj

Das Dreamteam der Nacht ist zurück – dieses Jahr erstmals in SAT.1. Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ ab Freitag, 6. August 2021 jede Nacht live zur bissigen Show-Verlängerung ein. Direkt im Anschluss an die Hauptshow lachen, lästern und leiden Melissa und Jochen als eingespieltes Team mit und über die Bewohner:innen bei „Promi Big Brother“.

Jochen Bendel

Das scharfzüngige Duo begrüßt Gäste und die Exit-Bewohner:innen zum ersten Interview nach dem Auszug. „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ ist das gemeinsame Läster-Lagerfeuer, bei dem sich die SAT.1-Zuschauer:innen über Social Media jederzeit aktiv beteiligen können. Außerdem exklusiv bei Melissa Khalaj und Jochen Bendel: Live-Schalten direkt ins „Promi Big Brother“-Haus.

Sendezeiten von „Promi Big Brother“

Freitag, 6. August 2021, 20.15 Uhr

Samstag, 7. August 2021, 22.15 Uhr

Sonntag, 8. August 2021, 22.15 Uhr

Montag, 9. August 2021, 20.15 Uhr

Dienstag, 10. August 2021, 22.15 Uhr

Mittwoch, 11. August 2021, 20.15 Uhr

Donnerstag, 12. August 2021, 22.15 Uhr

Freitag, 13. August 2021, 23.15 Uhr

Samstag, 14. August 2021, 20.15 Uhr

Sonntag, 15. August 2021, 22.15 Uhr

Montag, 16. August 2021, 20.15 Uhr

Dienstag, 17. August 2021, 23.15 Uhr

Mittwoch, 18. August 2021, 20.15 Uhr

Donnerstag, 19. August 2021, 22.15 Uhr

Freitag, 20. August 2021, 20.15 Uhr

Samstag, 21. August 2021, 22.15 Uhr

Sonntag, 22. August 2021, 22.15 Uhr

Montag, 23. August 2021, 20.15 Uhr

Dienstag, 24. August 2021, 20.15 Uhr

Mittwoch, 25. August 2021, 20.15 Uhr

Donnerstag, 26. August 2021, 20.15 Uhr

Freitag, 27. August 2021, 20.15 Uhr – Finale

Wo liegt der Drehort?

Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ wird auch diesmal wieder in den MMC Studios in Köln produziert. Hier werden auch zahlreiche andere Sendungen gedreht wie beispielsweise die Live-Shows von „Let’s Dance“, „Das Supertalent“ oder „Deutschland sucht den Superstar“.

Livestream

Nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Netz kannst du die Live-Shows von „Promi Big Brother" verfolgen – zum einen bei SAT.1, aber auch bei Joyn. Dort werden übrigens die Folgen auch kostenlos nach der´Ausstrahlung zur Verfügung gestellt.