Promi Big Brother 2021: Janine Pink datet Paco Steinbeck in der Raumstation!

Für die gewonnene Haar-Challenge lädt „Promi Big Brother“ alle Bewohner:innen des Weltalls zu einer rauschenden Party auf dem Big Planet. Das lässt die frisch rasierten Glatzköpfe Melanie und Danny auch vergessen, dass ihre neuen Frisuren mitunter noch für Verwunderung sorgen. Da Paco und Jörg eine weitere Challenge gewonnen haben, spendiert der große Bruder dem Superhändler außerdem ein Date vor laufenden Kameras. Wie wird Paco reagieren, wenn Big Brother ihm enthüllt, dass seine Angebetete Janine Pink ihn erwartet?

Der große Bruder beweist Sinn für Romantik: 24 Stunden lang mussten die beiden Raucher im Weltall – Paco Steinbeck und Jörg Draeger – auf Zigaretten verzichten. Jetzt löst Big Brother die versprochene Belohnung ein: Er spendiert Paco Steinbeck ein Live-Date mit Janine Pink. Dass ausgerechnet die Gewinnerin von ”Promi Big Brother“ 2019 die geheimnisvolle Angebetete ist, von der Paco seinen Mitbewohner:innen berichtet hat, ahnt im All niemand. Anders als die Zuschauer:innen, denn in ”Promi Big Brother – Die Late Night Show” plauderte Janine kürzlich ganz offen aus, was zwischen dem Superhändler und ihr bislang lief: ”Wir sind ab und zu mal in Kontakt gewesen, jetzt war er vor Kurzem mal bei mir und da waren wir Pizza essen”, verriet die 34-Jährige Melissa Khalaj und Jochen Bendel. Von dem zwölf Jahre älteren Paco sei Janine durchaus angetan: ”Er war wirklich sehr nett, zuvorkommend und charmant. Ich fand ihn echt sympathisch.”

Janine Pink überrascht Paco Steinbeck

Kurz vor seinem Einzug ins Weltall habe Paco sogar noch einen Liebesbrief an Janine geschrieben. Und was stand darin? ”Tolle Frau, Traumfrau und er meint es ernst”, zählt sie auf und schwärmt: “Es ist wirklich süß. Welcher Mann setzt sich heutzutage noch hin und schreibt ein Brief?“ Jetzt will Big Brother der sich entwickelnden Romanze zwischen den beiden auf die Sprünge helfen – und spendiert Paco deshalb in der heutigen Live-Show ein Dinner mit Janine.

Melanie Müller und Danny Liedtke stylen ihr Phantomhaar

”Ooooh, nee Alter! Scheiße! Ahhhh, ich guck mich da jetzt gar nicht mehr an die nächsten paar Monate”, begrüßt Soap-Darsteller Danny Liedtke am Morgen nach dem Kahlschlag sein Spiegelbild. Aufheitern kann ihn Leidensgenossin Melanie Müller, die sich für die Challenge ebenfalls eine Glatze rasiert hatte. Gemeinsam machen die beiden frisch Rasierten das Beste aus ihren neuen Looks. Mit Fön und Haarbürste in der Hand albern sie herum, stylen ihre Glatze und tragen ihr Schicksal mit Humor: “Wie mache ich meine Haare denn heute?”, amüsiert sich Melanie, während sie sich den kahlen Kopf föhnt, gemeinsam mit Danny post und unter großem Gelächter immer wieder ungläubig in den Spiegel schaut.

Partytime imWeltall

Der Big Planet bebt! Als Belohnung für die geopferten Haare der Bewohner:innen lädt der große Bruder die Top Ten der diesjährigen ”Promi Big Brother“-Staffel zu einer fetten Sause auf dem Big Planet: kühle Drinks, Musik, strahlender Sonnenschein, ausgelassene Stimmung. Es wird geschmaust, getrunken und getanzt – ein rauschendes Fest! Bevor die Bewohner:innen der Raumstation wieder dorthin umziehen müssen, lassen die Promis gemeinsam einen Ballon in die Luft steigen. ”Das war toll!“, sind sie sich einig und Melanie spricht einen letzten Toast aus: “Auf die letzten zehn! Es war schön mit euch!” SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22:20 Uhr. Schon gelesen? Payton Ramolla: Das war ihr schlimmster Moment bei Promi Big Brother!