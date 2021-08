Promi Big Brother 2021: Heike Maurer ist ausgewandert!

Freitagabend startet endlich die neunte Staffel von „Promi Big Brother“. Nun wurden sogar schon die ersten Bewohner, die in das Haus einziehen werden, verraten. Unter ihnen ist auch Heike Maurer, welche vor allem als Lottofee bekannt ist. Das Spannende an ihrem Lebensweg? Heike Maurer sucht ihr Glück im Ausland. Sie ist nämlich nach Mallorca ausgewandert.

Als Lottofee bekannt geworden

Heike Maurer legte eine erstaunliche Karriere beim Fernsehsender ZDF hin. Sie wurde nämlich zur Ansagerin des Senders und Lottofee bei ,,Lotto am Mittwoch“ – und das ganze 13 Jahre. Genauer gesagt von 2000 bis 2013. Doch dann passierte eine Live-Panne. Während der Ziehung bleiben zwei Kugeln in der Lostrommel stecken und die Ziehung muss wiederholt werden. Das war am 3. April 2013. Der Sender reagierte auf diesen Vorfall und stellte Live-Ziehungen ein. Das war dann auch das Ende der Lottofee Heike Maurer.

Neuanfang auf Mallorca

Stolze vier Mal war Heike Maurer verheiratet. Zuletzt führte sie eine Ehe mit Ralf Immel, welche allerdings vor zwei Jahren scheiterte. Während es in Deutschland nie mit der großen Liebe klappen wollte, hat sie sich einer anderen Liebe gewidmet. Der Liebe zum Spanischen. Heike Maurer ist nach Mallorca ausgewandert. Dort lernt die heute 68-Jährige die spanische Sprache und das Flamencotanzen, lebt den Lifestyle voll und ganz. Zudem hält sich die ehemalige Gymnastiklehrerin mit viel Sport fit und gesund. Doch sie hat auch andere Talente. Sie soll laut dem Sender Sat.1 zurzeit an einem Buch über das Älterwerden schreiben.