Endlich ist es bald so weit. Die neunte Staffel von ,,Promi Big Brother“ beginnt morgen. Unter den bisher bekannten Bewohnern ist auch Melanie Müller. Normalerweise macht sie nur durch ihre Musik oder freizügige Aktionen Schlagzeilen. Doch nun gibt sie einen tiefen Einblick in ihre Ehe.

Wie sich wohl Melanie Müller im Promihaus schlagen wird? Die Schlagersängerin wird auf jeden Fall bei der neunten Ausgabe von „Promi BB“ dabei sein. Das wird sicher eine große Sache für jeden, der sich in das Haus begibt. Normalerweise bekommt man bei so etwas immer von Freunden, Familie oder dem Partner Rückhalt. Bei Melanie Müller sieht das eventuell anders aus.

Seit 2014 ist sie verheiratet

Melanie Müller hat die große Liebe gefunden – und auch geheiratet. Seit 2014 ist sie mit dem Manager Mike Blümer verheiratet. Doch auch ein Ehepaar hat so manche Meinungsverschiedenheit. Erst vor ein mehreren Monaten gestand die Blonde eine gewisse Sucht für Schönheitsoperationen zu haben. Ihr Mike kann das Ganze nicht so ganz nachvollziehen. So weit ist das ja erst einmal nichts Schlimmes. Man muss ja nicht immer die gleiche Meinung teilen. Doch zurzeit gibt es eine gewisse Ehekrise, die Melanie Müller erst kürzlich gebeichtet hat.

Melanie Müller spricht über ihre Ehe

In einem Interview mit Promiflash gab die Leipzigerin tiefe Einblicke in ihre Ehe. „Ich weiß gerade leider nicht, wo wir beide stehen – noch nicht mal, ob Mike mich im Studio beim Einzug unterstützen wird“, gab sie offen zu. Eigentlich sind die beiden ein unzertrennliches Team. Immerhin ist Mike Blümer nicht irgendein Manager, sondern auch ihrer. So half er ihr schon bei dem ein oder anderen Projekt. Als Grund für die Eiszeit zwischen ihr und ihrem Mann wollte sie sich nicht so genau äußern. Außer, dass ihr durch die Coronapandemie die Auftritte sehr fehlen würden und es natürlich auch an ihr nagt. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Alle Infos zu Melanie Müller.