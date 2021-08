Promi Big Brother 2021: Eric Sindermann ist am Boden zerstört!

Acht prominente Astronaut:innen, drei Tage bis zum Finale und ein Doppel-Exit heute Abend. Die Galaxie von „Promi Big Brother“ steuert mit Lichtgeschwindigkeit in Richtung Missionsende. Die Crews in der Raumstation und auf dem Big Planet ahnen, dass in den kommenden Tagen noch viel passieren wird und kommen nicht zur Ruhe. Trotz blauem Haken bei Instagram ist Eric wegen der Botschaft seiner Eltern am Boden zerstört. Kein Wunder, denn seine Mama ist DIE Frau für ihn. Und: Die triste Raumstation wird mächtig bunt.

Seit Eric in der Live-Show am Dienstag die Videobotschaft seiner Eltern sah, sorgt sich Germany’s next Modekönig, dass Mama sauer auf ihn ist. Kein Wunder, ist sie doch DIE Frau für ihn. Was sie wohl von Erics Traumfrau hält? Denn seine nächste Mission nach dem blauen Instagram-Haken ist: Eine Frau fürs Leben finden. Und wer hätte das von Mr. 500-Frauen-Döner-Verführer gedacht? “Wenn ich verliebt bin, bin ich wie in einem Film drin, dann mache ich alles und das ist dann viel zu viel”, gesteht Eric Sindermann seinen Mitbewohner:innen in der Raumstation. Melanie stellt fest: “Deswegen wirst du auch nie eine ordentliche Frau kennenlernen, sondern immer nur solche kleinen Hühner. Irgendwann bist du 50, hast drei Kinder von drei verschiedenen Frauen, bist komplett unglücklich, weil deine wahre Liebe irgendwo da draußen noch rumeiert.” Eric gibt der Hobby-Psychologin Müller Recht: “Melanie, das hast du richtig krass analysiert. Ohne Scheiß, davor habe ich richtig Angst, dass sowas passiert. Das darf nicht passieren! Ich will ja gerne noch zwei, drei Kinder haben, aber mit einer Frau.” Melanie rät dem 33-Jährigen, eine Frau zu finden, die ihn auch ohne den Fame liebt. Eine, so stellt Melanie fest, “die dich auch im Rollstuhl schieben würde, wenn du nicht mehr kannst.”

Mama von Eric Sindermann übt Kritik

Nach der Live-Show am Dienstag und der Grußbotschaft von Erics Eltern ist der Modedesigner in der Raumstation sichtlich geknickt. Er glaubt, dass seine Eltern nicht besonders happy mit ihrem Sprössling sind: “Ich bin vor meinen Eltern ja anders, als wenn ich mit meinen Kumpels zusammen bin“, erklärt Eric seinem Freund Danny. Er hadert mit sich: „Ich habe bei meiner Mutter sofort gesehen, dass sie nicht einverstanden ist. Und mein Vater hat auch ganz klar gesagt, dass meine Mutter einige Sachen nicht gutheißt, was ich auch verstehe.“ Der Videogruß hat ihn so runtergezogen, dass sogar der langersehnte blaue Haken auf Instagram zur Nebensache wurde: „Ich konnte mich gar nicht freuen. Was soll ich sagen. Das ist echt schwer.“

Die Raumstation wird bunt

Die vier Raumstation-Bewohner:innen haben für eine gewonnene Herausforderung am Dienstag Körpermalfarben erhalten. Gerade Danny ist mit Feuereifer dabei und findet in Eric sein erstes “Opfer”. “Aber bitte keinen Penis ins Gesicht”, fordert Eric. Stattdessen pinselt Danny seinem Bro ein krakeliges “King” auf die Stirn. Das Ergebnis trägt Eric mit Fassung und greift nun ebenfalls zu Farbe und Pinsel. “Mach, was du willst, aber ich hätte gerne auch so einen Bart”, wünscht sich Danny. “Ein bisschen wie Kinderschminken”, findet Melanie, die sich freut, dass die „Kleinen“ beschäftigt sind. Ganz farblos wollen die Damen der Raumstation aber auch nicht bleiben und greifen selbst zum Pinsel. “Komisch, dass Melanie und Marie nicht wollen, dass wir sie schminken”, wundert sich Eric. Nachdem sich Melanie in ein grünes Alien vom “Planeten Exotika” verwandelt hat und Marie vom “Planeten Flowerpower” fertig geschminkt ist, sammelt sich die kunterbunte Truppe im Sprechzimmer. Dort machen sie eine Kampfansage an ihre Mitbewohner:innen auf dem Planeten: “Der Krieg beginnt! Der Big Planet zieht runter!”

Wer zieht ins Finale ein?

Marie Lang, Danny Liedtke und Eric Sindermann stehen auf der Exit-Liste. Wer von ihnen muss die Raumstation heute Abend verlassen? Außerdem spielen die Promis heute um einen unbezahlbaren Gewinn. Wer sichert sich das Goldene Finalticket und steht damit sicher im Finale von "Promi Big Brother"? Und: In der zweiten offenen Nominierung dieser Staffel werden sich die sieben verbliebenen Bewohner:innen heute gegenüberstehen und nominieren. Danach entscheiden die Zuschauer:innen, wer ebenfalls heute Abend das Weltall für immer verlassen muss. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother" heute um 20:15 Uhr.