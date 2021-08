Promi Big Brother 2021: Droht ein Doppel-Ausstieg?

Die neunte Staffel von ,,Promi Big Brother“ hat zwar erst letzten Freitag begonnen, doch schon jetzt liegen die Nerven bei so manchem Promi komplett blank – und das obwohl der ein oder andere Star top motiviert in die Show ging.

Endlich geht es in dem Trash-TV-Format endlich heiß her. Bei den Kandidaten liegen die Nerven blank und so langsam gibt es richtigen Beef. Doch zwei Stars könnten die Show demnächst freiwillig verlassen. Wird es ihnen jetzt zu viel?

Mimi Gwozdz kann und will nicht mehr

Die ,,Bachelor“-Siegerin, die trotz des Gewinns der Show als Verliererin nach Hause ging, weil sie dennoch einen Korb bekam, hat es nicht leicht bei ,,Promi Big Brother“. Eigentlich ging sie sehr zuversichtlich in die Show, doch schon nach der ersten Nacht wollte sie nach Hause ging. Den Auszug zog sie aber nicht durch und blieb dennoch. Nun steht sie wieder kurz davor einfach abzubrechen. „Das ist für mich keine Show mehr, das wird mir zu persönlich. Ich habe keinen Bock mehr darauf, diese Streitereien und dass das auch immer wieder hochkocht“, sagte sie am Mittwochabend.

Auch Ina Aogo kurz vor Exit

Doch nicht nur bei Mimi Gwozdz scheinen die Nerven blank zu liegen. Auch Ina Aogo hat so einige Probleme in der Show. „Ich glaube, ich gehe nach Hause. Ich habe den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ich habe so viel geweint heute. Ich lasse mich doch nicht kaputtmachen. Ich will einfach zu meiner Familie!“, verriet sie während sie von Rafi Rachek getröstet wurde. Vor allem liegt das an den Streitsituationen mit Danni Büchner. Immer wieder geraten die beiden aneinander. So machte ihr Danni Büchner am Mittwochabend wieder eine Ansage, die sie sehr schockte. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Wer ist raus? Der erste Bewohner muss gehen!