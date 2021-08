Die Schlagersängerin Melanie Müller wird Teil der Wohngemeinschaft in der neuen Ausgabe von ,,Promi Big Brother“ sein. Die neue Staffel startet nämlich am Freitag und acht Bewohner wurden schon verraten. Zuletzt machte Melanie Müller immer wieder Schlagzeilen wegen ihren Schönheitsoperationen. Aber ist sie eigentlich süchtig danach?

Am Freitagabend startet zum neunten Mal eine Staffel von ,,Promi Big Brother“. Melanie Müller wird direkt in der ersten Folge einziehen. Ihren Namen hat man in den letzten Monaten viel mehr mit Beauty-Ops als mit Musik verbunden. Es ist noch gar nicht so lange her, als sie sich ihr komplettes Gesicht neu machen lassen hat.

Melanie Müller schon öfter beim Beauty-Doc

Schon öfter war die gebürtige Leipzigerin beim Beauty-Doc, um sich ihren Körper perfektionieren zu lassen. Doch die Perfektion wurde bisher irgendwie nie erreicht. Immer wieder legt sich die Schlagersängerin unters Messer. So wurden schon ihre Brüste, die Nase, ihr Bauch und der Po ausgebessert. Erst vor Kurzem ließ sie sich das komplette Gesicht überarbeiten. Die Meinungen dazu sehr gespalten. Es gibt einen gewissen Teil der Fans, die es feiern. Doch ein großer Teil zeigte sich auch geschockt und entsetzt. Immerhin ist sie kaum mehr wiederzuerkennen, wenn man sie mit den Bildern von 2013 vergleicht, als sie ihre große TV-Karriere startete.

Ist sie schon süchtig danach?

Doch nicht nur ihre Fans sind nicht so wirklich von den ganzen Eingriffen begeistert. Auch ihr Mann findet das nicht so cool. Seit 2014 ist sie nämlich mit Mike Blümer verheiratet. Der Manager hat eine ganz klare Meinung zu den ganzen Beauty-Ops. Sie solle mit dem Quatsch aufhören, verrät sie in einem Interview mit dem Sender RTL. Und auch zum Thema Sucht lässt sie etwas in sich hineinblicken. „Wenn mein Mann nicht wäre, sähe ich schon ganz anders aus. Es ist schon eine gewisse Sucht”, beichtet die 33-Jährige. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Alle Infos zu Melanie Müller