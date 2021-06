Promi Big Brother 2021: Das sind die ersten Kandidaten!

Im August startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“ in SAT.1. Ganze drei Wochen tauschen Promis ihr Luxusleben mit dem Container. Nun wurden die ersten Kandidaten der diesjährigen Staffel enthüllt.

In der neuen Staffel von „Promi Big Brother“ ziehen 12 Promis in den Container. Die Show soll diesmal deutlich mehr Sendezeit bekommen und startet sogar oft zur Primetime um 20:15 Uhr. Die Late-Night-Show wird diesmal nicht mehr auf sixx, sondern auch auf SAT.1 gesendet. Zu den Kandidaten war bisher nichts bekannt – bis jetzt! Denn nun stehen die ersten 4 Promis fest, welche ins Haus ziehen sollen.

Das sind die ersten 4 Kandidaten

Daniela Büchner

Danni Büchner ist bei „Goodbye Deutschland“ nicht mehr wegzudenken und einer der bekanntesten Auswanderer der Doku. Sie war auch in zahlreichen anderen Formaten – so beispielsweise „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ oder auch „Das Sommerhaus der Stars“. Nun mischt sie die neue Staffel von „Promi Big Brother“ ordentlich auf.

Melanie Müller

Bekannt wurde Melanie Müller durch „Der Bachelor“. Und auch sie war in zahlreichen anderen Realityshows dabei und hat sogar das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Vor ihrer TV-Karriere drehte sie Pornos und sind heute am Ballermann auf Mallorca. Laut der Bild-Zeitung ist die Blondine angeblich auch bei „Promi Big Brother“ dabei.

Eric Sindermann

Der Ex-Handballer ist der Enkel von Horst Sindermann. Ob er auch bei „Promi Big Brother“ dabei ist? Laut der Bild soll er angeblich einer der Kandidaten sein.

Marie Lang

Ein weiterer Name ist Marie Lang. Sie ist Kickboxerin ist amtierende Weltmeisterin, Model und Modedesignerin. Und auch sie soll offenbar zu den Kandidaten gehören. Alle genannten Promis haben sich dazu bisher nicht geäußert und ihre Teilnahme wurde bisher nicht offiziell bestätigt. – und auch der Sender schweigt bisher. Noch ist also alles offen… Schon gelesen? Nach Po-Foto: So geht Daniela Büchner mit Insta-Kritik um!