Promi Big Brother 2021: Babs kennt Daniela Büchner nicht!

Wer mag wen? Wer kommt wo wie an? Das beschäftigt die prominenten Weltraumreisenden bei „Promi Big Brother“. Pascal Kappés weiß jedoch genau, wo er steht. Seine Expedition ins Weltall endet nach nur fünf Nächten. “Ich glaube tatsächlich, dass ich für viele eine riesengroße Konkurrenz war”, begründet der 31-Jährige seinen Rauswurf.

Modedesigner Eric kämpft eher um eine irdische Anerkennung. Der blaue Haken bei Instagram ist alles, was er möchte. Unbeliebt dagegen macht sich Babs bei Daniela. Die Anglerin kennt das tragische Schicksal der Auswander-Ikone nicht – was die fünffache Mutter natürlich fuchst. Auch Melanie und Uwe haben es schwer: Während sich die Ballermann-Queen über ihre Crew beklagt, kapselt sich der Bauer mit Herz immer mehr von der Raumstation ab.

Die Weltall-Mission von Eric Sindermann hat keinen Haken

Das World Wide Web – unendliche Weiten. Vielleicht kreisen die Gedanken von Modedesigner Eric Sindermann deshalb selbst im Weltall um irdische Dinge wie seinen Instagram-Auftritt. Eric gesteht, dass er bei Instagram-Fragerunden, die Fragen, die eigentlich von Followern gestellt werden sollen, manchmal selbst ins Leben ruft. “Du kannst doch eine Fragerunde machen und selbst was reinschreiben”, so der Modedesigner selbstbewusst. “Zum Beispiel, warum bist du so großartig oder warum bist du so schön und das kannst du dir dann selbst beantworten!”

Das Gelächter ist groß. Erics großes Ziel im Leben: Der blaue Verifizierungshaken bei Instagram. “Ich habe noch keinen blauen Haken. Als ich hier eingezogen bin, war ich so bei 35.000 Followern. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass es klappt. Das werde ich so zelebrieren wenn ich den blauen Haken habe.” Doch wie bekommt man diesen blauen Haken denn eigentlich? Melanie: “Bei mir war der auf einmal da!” Selbst Babs hat, wie es sich für eine Profi-Anglerin gehört, den Haken: “Mir hat den einer geschenkt!” Eric versteht die Welt nicht mehr: “Und ich versuche seit zwei Jahren dieses dämliche Ding zu bekommen!” Aber Eric hat schon eine Idee: “Also dann frage ich Big Brother, ob er das für mich machen kann.”

Babs kennt das Schicksal von Danni nicht

Daniela redet über den Tod ihres Mannes Jens und wie sie im Netz angefeindet wurde: “Ich hasse es, wenn Menschen sagen, oh Gott, du hast jetzt schon einen Neuen oder warum hat sie jetzt schon das kurze Kleid an? Er ist doch gerade erst gestorben.” Profi-Anglerin Babs versteht nicht, warum sich die Fünffach-Mama darüber so aufregt. Payton erklärt: “Wenn doch ganz Deutschand darüber redet!” Babs ist skeptisch: “Redet da wirklich ganz Deutschland darüber?” Daniela reagiert vehement: “Natürlich. Das hat ganz Deutschland berührt! Eine Woche hat man darüber ÜBERALL gelesen. Das hat ganz Deutschland bewegt! Das ging an keiner Zeitung, an keinem Fernsehsender vorbei.” Babs: “Aber wo lebe ich denn, dass ich das alles nicht mitbekomme? Ich kannte dich auch gar nicht. Für mich bist du jetzt hier die nette Mami, die fünf Kinder zu Hause hat und auf Mallorca lebt.”

Die nette Mami kann aber auch ganz anders. Wenig später, steckt sie mit Melanie beim Kochen die Köpfe zusammen und nimmt die Anglerin ins Visier: “Findest du sie normal? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Babsi nie Fernsehen schaut, Zeitungen liest und sowas. Dass die auch ihr Alter nicht sagt …” Von welchem Planeten kommt Babs wirklich? Das Rätselraten um die Profi-Anglerin geht munter weiter.

Melanie Müller ist genervt von ihrer Crew

“Mich nervt so sehr dieses Gequake. Das ist mir alles too much gerade. Pascal ist so nervig, so ein Durchdreher und auch die Anglerin… den ganzen Tag nur dünnes Gequake”, beschwert sich Melanie Müller an der Verbindungs-Luke zwischen Raumstation und Big Planet über ihre Crew. “Es geht ja nicht darum, wo du wohnst, sondern um die Konstellation. Ich eiere hier nur noch rum. Die Gespräche werden immer flacher und bääääääh!”

Ähnlich geht es auch Uwe. Der Bauer mit Herz kann mit den Bewohner:innen der Raumstation nicht viel anfangen und ist demotiviert. Statt, wie auf dem Big Planet, seine Mitbewohner:innen zu umsorgen, wird er immer ruhiger, zieht sich oft zurück und packt nirgendwo mit an. Das geht an den anderen Raumstation-Bewohner:innen nicht vorbei. “Meine Meinung ist, dass Uwe immer mehr abbaut, weil er unheimlich seine Iris vermisst. Mittlerweile sitzt er wirklich nur noch in der Ecke, wartet bis es was zu essen gibt und atmet meine frische Luft weg, vegetiert vor sich hin und isst mein Essen weg”, so Melanie im Sprechzimmer. “Man kann sagen, Uwe der ist schlau, der hält sich aus allem raus. Aber, dass er jetzt so ruhig durchstartet bis zum Finale, das lasse ich jetzt auch nicht zu.” SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 23 Uhr. Schon gelesen? Pascal Kappés: Erste Worte nach Promi Big Brother-Exit!