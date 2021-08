Promi Big Brother 2021: Alle Infos zu Payton Ramolla

Nun kommt eine echte Influencerin in den TV-Container! Bei Instagram oder TikTok ist Payton Ramolla ein richtiger Star. Nun wagt die Beauty den Schritt ins Reality-TV und zieht als Kandidatin bei „Promi Big Brother“ ein.

Als Jugendliche turnt Payton erfolgreich in der Regionalliga. Bis zum Ende ihrer aktiven sportlichen Karriere im Jahr 2018 postet sie regelmäßig Turn-Videos auf ihren Social-Media-Kanälen und setzt so den Startschuss für ihre Karriere als Influencerin. Auf Instagram folgen ihr inzwischen über 660.000 Menschen und auch bei TikTok und YouTube freut sich Payton über ihre wachsende Followerzahl.

Nach ihrem Fachabitur und einer Ausbildung zur Industriekauffrau wird das TV-Küken im Jahr 2020 durch die Joyn-Serie „Das Internat“ bekannt. Im Frühjahr 2021 sorgt sie für Schlagzeilen, da sie in der Show „Pocher vs. Influencer“ den Virologen Christian Drosten nicht erkennt.

Interview mit Payton Ramolla

Warum machst Du bei „Promi Big Brother“ mit?

„Weil ich es super interessant finde und es eine gute Lebenserfahrung ist. Ich mag es, neue Dinge auszuprobieren. Es ist ein besonderes Format, denn wo lebt man schon mit wildfremden Menschen ein paar Wochen unter einem Dach?“

Hast Du WG-Erfahrung?

„WG-Erfahrung nicht, aber für die Joyn-Serie ‚Das Internat‘ habe ich sechs Wochen lang mit meinen Kolleg:innen zusammengewohnt.“

Mit wildfremden Menschen auf engsten Raum: Was wird dabei die größte Herausforderung für Dich?

„Nicht so sehr die Menschen, ich komme eigentlich mit allen gut klar. Aber es wird ungewohnt sein, kein Handy zu haben (lacht).“

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst Du lieber unbeobachtet?

„Eigentlich habe ich damit kein Problem, aber unter der Dusche wäre ich schon lieber unbeobachtet.“

Du bist aktuell Single: Kannst Du Dir vorstellen, Dich bei „Promi Big Brother“ zu verlieben?

„Nein, auf keinen Fall. Im Fernsehen ist das ja was ganz anderes als im normalen Leben. Oder sagen wir so: Ich habe es jedenfalls nicht vor.“

Du hast mit Deinem Unwissen bei „Pocher vs. Influencer“ für Schlagzeilen gesorgt, weil Du Christian Drosten nicht kanntest. War es Dir im Nachhinein peinlich, das nicht zu wissen?

„Ich fand’s peinlich, weil ich das in der aktuellen Zeit hätte wissen müssen. Meine Mama hat mir danach ein schlechtes Gewissen gemacht – aber gut, in dem Moment war es eben so.“

Was wäre das Peinlichste, was Dir bei „Promi Big Brother“ passieren könnte?

„Vielleicht, wenn ich unter der Dusche versehentlich zu viel zeige. Das müsste nicht unbedingt sein.“

Preisfrage: Wer ist Christian Drosten?

Ein Virologe (lacht).“

Was brauchst Du im täglichen Leben, um Dich wohlzufühlen?

„Da bin ich relativ entspannt. Wenn ich mein Handy habe, bin ich schon glücklich.“

Welche Eigenschaften bringst Du in die Wohngemeinschaft mit ein?

„Was Ordnung angeht, bin ich relativ pingelig. Dafür werde ich auch im Haus sorgen.“

Was bringt Dich auf die Palme?

„Wenn Leute schlechte Laune haben, nervt mich das richtig. Ich habe eigentlich immer gute Laune.“

Wie reagierst Du in Konfliktsituationen?

„Da bin ich meistens die ruhige und halte mich zurück.“

Bei „Promi Big Brother“ ist oft Teamwork gefragt. Bist Du ein Alphatier oder Mitläufer?

„Mal so, mal so. Das kommt wirklich darauf an, um was es geht und ob ich Ahnung davon habe oder der Meinung bin, jemand anderes kann das besser.“

Wen oder was wirst Du am meisten vermissen?

Ich werde mein Handy, meine Familie und meine Freunde vermissen.“

Bist Du ehrgeizig? Wie wichtig sind Dir der Sieg und die Gewinnsumme?

Als ehemalige Turnerin bin ich sehr ehrgeizig. Und wenn man bei ‚Promi Big Brother‘ mitmacht, will man natürlich auch gewinnen.“

Ich bin die perfekte „Promi Big Brother“-Bewohnerin, weil …

„… ich ehrgeizig bin und mich total auf die Zeit freue.“

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich 20:15 oder 22:15 Uhr.