Bei „Promi Big Brother“ hat es geknallt! Senay Gueler legte sich mit einigen Bewohnern heftig an. Doch zum Ende der Show wurde es richtig ernst: Der erste Bewohner musste die Show verlassen.

Senay Gueler macht den Bewohnern das Leben weiter schwer. Denn nun hat er sich auch noch mit Elene Lucia Ameur angelegt. Die schneewittchengleiche Schönheit wagte es jüngst, ihn aus ihrem Bettchen zu vertreiben. Nach Streit und vielen Tränen bettet sich der Störenfried wütend in sein Schlafsäckchen und sinniert über Flucht aus dem Märchenwald. Wird er wirklich gehen oder sich am Ende gar stilecht selbst zerreißen?

Hat Simone Mecky-Ballack etwa eine Doppelgängerin? „Du erinnerst mich wahnsinnig an jemanden“, wirft Ballermann-Star Ikke Hüftgold der Ex-Spielerfrau Simone zu. Der 44-Jährigen schwant schon, was jetzt kommt: „Das habe ich schon hundertmal gehört und sogar schon Autogrammkarten unter dem Namen gegeben!“ Die Rede ist von Comedian Carolin Kebekus. Ikke muss grinsen: „Geil! Das macht dich für mich noch viel interessanter und charmanter, weil du dieses drecksverschmitzte Lachen hast wie die Kebekus!“ Simone berichtet von einer Begegnung, bei der zwei Mädels sie alias Carolin nach einem Autogramm gefragt haben: “Mensch, Carolin, das ist ja so super, dass wir dich hier treffen!‘“, sei Simone begrüßt worden. Doch sie reagierte souverän: “Ich habe direkt gemerkt, wen die meinen. Und dann habe ich auch mit Carolin unterschrieben!“

Claudia Kohde-Kilsch scheidet aus

So früh musste noch nie ein Promi sein Säcklein schnüren: Bereits am Montagabend musste der erste Bewohner bei „Promi Big Brother“das Märchenland verlassen. Wer soll weiterhin dabei bleiben und das Märchenschloss bewohnen? Das haben die Zuschauer entschieden: Claudia Kohde-Kilsch hat die wenigsten Anrufe erhalten und muss das Haus verlassen.