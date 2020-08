Promi Big Brother 2020: Saskia Beecks schmeißt vor Staffelstart hin!

Das hat es bei „Promi Big Brother“ so auch noch nicht gegeben. Eine Bewohnerin hat schon wieder das Haus verlassen – und das vor Staffelstart! Saskia Beecks will auf eigenen Wunsch nicht teilnehmen.

Den ersten Skandal bei „Promi Big Brother“ gibt es schon vor dem Staffelstart. Denn die erste Bewohnerin hat schon jetzt das Handtuch geworfen – obwohl die Sendung noch nicht mal angefangen hat. Saskia Beecks wird nämlich nicht in das Haus einziehen. „Erstmals verlässt eine Bewohnerin vor Staffelstart #PromiBB. @saskiabeecks wird auf eigenen Wunsch nicht teilnehmen. Promi Big Brother 2020 – ab dem 7. August um 20:15 Uhr in SAT.1“, heißt es auf dem offiziellen Facebook-Kanal der Show. Über die Hintergründe ist bisher nichts bekannt – dazu werden die Zuschauer wohl erst in der Auftaktfolge am Freitag sehen.

Eine weitere BTN-Darstellerin nimmt an der Show teil

Fans von „Berlin – Tag & Nacht“ müssen aber nicht ganz traurig sein, denn in der Show nimmt noch eine weitere Darstellerin der Serie teil: Elene Lucia Ameur, welche in der Soap als Zoe zu sehen war, will das Haus ordentlich aufmischen.

Das sind die Kandidaten bei Promi Big Brother

In SAT.1 startet am Freitag die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Insgesamt 16 Bewohner ziehen in das Haus – dabei sind Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch, Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil, Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold, Kelly-Family-Powerfrau Kathy Kelly, Reality-Sternchen Emmy Russ, „Love Island“-Womanizer Mischa Mayer, Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur, Teleshopping-Moderator Sascha Heyna, Schweizer „Bachelorette“ und Moderatorin Adela Smajic, Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler sowie Social-Media-Star Udo Bönstrup. SAT.1 zeigt die neue Staffel von „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.