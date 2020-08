Promi Big Brother 2020: Das sind alle Bewohner!

Es ist bald soweit: Am 07. August 2020 startet in SAT.1 die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Bisher wurde viel über die möglichen Bewohner spekuliert – nun hat der Sender alle Kandidaten offiziell bekanntgegeben.

Das sind alle Bewohner

Claudia Kohde-Kilsch (56)

Spiel, Satz, Sieg. Claudia Kohde-Kilsch gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Tennisspielerinnen. Gemeinsam mit Steffi Graf gewann sie 1988 die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Seoul und kann auf je einen Sieg im Doppel in Wimbledon und bei den US-Open zurückblicken. Auch nach dem Ende ihrer Profikarriere bleibt die Saarländerin ihrem Sport treu: Mit ihrem Verein „Blau Weiß Saarlouis“ wurde Claudia zweimal deutsche Vereinsmeisterin, inzwischen ist die 56-Jährige Bundestrainerin beim Deutschen Tennisbund sowie Teil eines Bundestrainer-Teams für das Deutsche Rollstuhltennis. Neben ihrer Arbeit engagiert sich die Mutter eines Sohnes mittlerweile auch politisch für die SPD, setzt sich für kranke Kinder ein und engagiert sich für den Hundeschutz. Ihr größtes „Guilty Pleasure“: Ihre Leidenschaft für Reality-TV-Shows. Ob ihr auch bei „Promi Big Brother“ ein großer Aufschlag gelingen wird?

Jasmin Tawil (38)

Jasmin Tawil spielte die beliebte Rolle der Franziska Reuter in der Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und war als Frau an der Seite von Popsänger Adel Tawil gern gesehener Gast auf dem roten Teppich. Doch nach 13 Jahren Beziehung, davon drei Jahre Ehe, ist im Jahr 2014 Schluss. Die 38-Jährige fällt nach der Trennung von Adel Tawil in ein tiefes Loch: Auf die Scheidung folgen Depressionen. Jasmin hat Geldsorgen, verlässt Deutschland, taucht ab und gilt sogar einige Zeit als verschollen. Im vergangenen Jahr dann ein Lebenszeichen aus Hawaii und die überraschende Nachricht: Jasmin ist Mutter von Söhnchen Ocean geworden. Inzwischen lebt Jasmin Tawil wieder in Deutschland und will bei „Promi Big Brother“ ihr neues Ich zeigen.

Ikke Hüftgold (43)

In seinem roten Trainingsanzug steht der 43-jährige Ikke Hüftgold seit 2009 auf der Bühne, 2014 gelingt ihm mit dem Song „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ der Durchbruch. Die Ballermann-Ikone ist das Enfant Terrible der Partyschlager-Szene. Ikke nimmt kein Blatt vor den Mund und legt sich auch schon mal mit den Behörden von Mallorca an. 2016 lässt er aus Protest gegen ein am Strand verhängtes Alkoholverbot 4.000 Freibierdosen verteilen. Es folgt eine Dosenbier-Schlacht und für den Star ein Auftrittsverbot im Bierkönig. Jetzt macht er den Goldstrand in Bugarien unsicher. Ikkes neuestes Ziel: „Promi Big Brother“ soll die Partyhochburg des Sommers werden.

Kathy Kelly (57)

Kathy Kelly ist das drittälteste Kind der Kelly Family. Bereits mit neun Jahren lernt die Powerfrau Geige und Klavier zu spielen. Durch den frühen Tod der Mutter übernimmt die 57-Jährige die Erziehung ihrer jüngeren Geschwister. Als 16-Jährige studiert sie Geige, nimmt Ballettunterricht und wird zur Primaballerina. Als sie 20 Jahre alt ist beginnt die Erfolgsgeschichte von „The Kelly Family“, die sie auch nach dem Comeback 2016 als Produzentin und musikalischer Kopf der Familie wesentlich beeinflusst. Ihr Album „Over the Hump“ ist die meistverkaufte Platte aller Zeiten in Deutschland. Mit 29 Jahren bekommt die „Mutter der Kellys“ ihren Sohn Sean. 1999 startet sie ihre Solokarriere und feiert seitdem als „Grande Dame of Gospel and Folk“ große Erfolge. Ob das Leben in einer Großfamilie für Kathys Zeit bei „Promi Big Brother“ hilfreich sein kann.

Emmy Russ (21)

Aufgewachsen im Luxus, hat die 1,57 Meter kleine Emmy ein großes Ziel: Sie möchte berühmt werden. Mit ihrer Teilnahme bei der Reality-Show „Beauty & The Nerd“ und inzwischen über 52.000 Followern auf Instagram ist die 21-Jährige ihrem Ziel bereits ein Stück nähergekommen. Wenn das Luxusgirl nicht an ihrem „Fame“ arbeitet, ist sie einem Flirt nie abgeneigt. Aus ihrem Beuteschema macht die Hamburgerin dabei keinen Hehl: Emmy steht auf attraktive Männer in Uniform. Wie sie wohl mit den Befehlen von Big Brother umgehen wird?

Mischa Mayer (28)

Wegen seines gestählten Bodys macht sich der gelernte Industriekaufmann und Brandschutztechniker als „Beton-Mischa“ 2019 bei der Dating-Reality-Show „Love Island“ einen Namen. Mit seiner bodenständigen und freundlich-offenen Art erobert Mischa die Herzen der Zuschauer. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer hatte es wegen seines Übergewichtes als Kind jedoch nicht leicht. Seitdem er sich als Jugendlicher durch Sport- und Fitnessstudiobesuche seinen Traumkörper erkämpft hat, achtet er penibel auf sein Äußeres und geht täglich trainieren. Der 28-Jährige ist ein echter Familienmensch und wünscht sich endlich die richtige Frau an seiner Seite, um mit ihr eine eigene Familie gründen zu können. Gemeinsam mit „Love Island“-Mitstreiterin Denise Bröhl lebt er in einer WG in Köln und arbeitet als Verkäufer bei einem angesagten Modelabel. WG-Erfahrung bringt Mischa mit, ob es bei „Promi Big Brother“ auch mit dem Verlieben klappen könnte?

Elene Lucia Ameur (26)

Für ihre Rolle der intriganten Zoe in der Reality-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ wird Elene Lucia Ameur in den sozialen Medien und im realen Leben angefeindet. Nicht die erste Hürde im Leben der heute 26-Jährigen. Aufgewachsen in Bayern und Niedersachsen mit niederländischen und französischen Wurzeln, wird Elene Lucia in der Schule wegen ihres Aussehens gemobbt und erleidet als Teenager einen schweren Autounfall. Der Fahrer rast gegen einen Baum, Elene Lucia bricht sich drei Wirbel, entgeht nur knapp einer Querschnittslähmung und kämpft sich zurück ins Leben. Heute arbeitet die 26-Jährige erfolgreich als Model und Synchronsprecherin und setzt sich öffentlich gegen Raser auf deutschen Straßen ein. Bei „Promi Big Brother“ will sie endgültig beweisen, dass Zoe nur eine Rolle war und den Zuschauern Elene Lucia präsentieren.

Sascha Heyna (45)

Nach unterschiedlichen Jobs als TV-Journalist und Redakteur startet Sascha Heyna 2001 seine steile Karriere vor der Kamera und beginnt beim Shoppingsender QVC. Der gebürtige Nürnberger wird wegen seiner uneitlen und offenen Art, gepaart mit viel Entertainment, von seinen Fans gefeiert. Durch seine Freundin Isabel Varell kommt der 45-Jährige mit der Schlagerwelt in Berührung. Die Sängerin überzeugt den leidenschaftlichen Schlagerfan, es selbst einmal auf der Bühne zu versuchen – mit Erfolg. Sechs Schlageralben und eigene große Tourneen folgen. Doch im Leben des stets gutgelaunten Entertainers gab es auch schwere Zeiten. Durch eine lange und schwere Krankheit seiner geliebten Großmutter beschäftigt er sich intensiv mit der Altenpflege. Aus diesem Grund betreibt der Wahlkölner seit sechs Jahren seinen eigenen Pflege- und Betreuungsdienst. Wie wird sich Sascha jetzt in der Welt von „Promi Big Brother“ zu verkaufen wissen?

Saskia Beecks (32)

Saskia Beecks spielte mit Unterbrechung mehr als acht Jahre die Rolle der Alina Schmitts bei „Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“). Die Influencerin (mehr als 600.000 Follower) ist so intelligent und wissbegierig, dass sie die achte Schulklasse überspringt. Dadurch wird die 32-Jährige jedoch zur Außenseiterin und Einzelkämpferin. Nach einer abgebrochenen Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin, zieht die gebürtige Duisburgerin nach Berlin, wo sie im Alter von 23 Jahren die Rolle bei „BTN“ bekommt. Zu diesem Zeitpunkt wiegt sie 100 Kilo und sagt den Pfunden den Kampf an. Innerhalb von zwei Jahren nimmt sie 30 Kilo ab und schreibt in ihrer Soap-Auszeit ein Buch darüber. Gleichzeitig geht sie an die Öffentlichkeit und spricht offen darüber, dass sie lesbisch ist. 2019 verlässt Saskia Beecks endgültig die Serie. Jetzt plant sie einen Film zu produzieren und in die Regie zu wechseln. Vorher wird Big Brother für einige Zeit die Regie in ihrem Leben übernehmen …

Adela Smajic (27)

Männern den Kopf verdrehen und Rosen verteilen gehören zu den Spezialgebieten von Adela Smajic. Mit freizügigen Fotos von ihrem Traumbody sorgt die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Account für Furore. 2018 war sie die Schweizer „Bachelorette“. Zwar vergibt sie ihre letzte Rose, doch die Beziehung zum Auserwählten hält nicht lange. Aktuell arbeitet die Tochter von FC-Basel-Fußballlegende Admir Smajic als selbständige Produzentin und ist bei einem Schweizer Sender als Wetterfee tätig. Wie wetterfest gibt sich Adela bei „Promi Big Brother“?

Senay Gueler (44)

Senay Gueler wächst in einer türkischen Großfamilie in Michelstadt in Hessen auf. Schon als Kind wird Musik zu seiner Leidenschaft. Als der Vater von drei Kindern nach Berlin zieht, bekommt er durch Zufall einen Job beim Musiklabel Universal. Da er als Product Manager dort jedoch zu wenig mit Musik zu tun hat, bekommt er nach zehn Jahren eine Midlife-Crisis. Er kündigt, trennt sich von seiner Frau und landet auf der Straße. Als DJ fasst er Fuß und findet so wieder zu sich selbst. Durch seinen prägnanten Look mit unzähligen Tattoos, Piercings, langem Bart und Zopf werden Agenturen auf ihn aufmerksam. Der 44-Jährige bekommt immer häufiger Jobs als Model für Shootings und Werbespots aber auch als Schauspieler – unter anderem in der Serie „4 Blocks“.

Udo Bönstrup (25)

Facebook, Instagram und YouTube – das ist die Welt von Udo Bönstrup. Angefangen hat alles mit der Imitation eines westfälischen Rentners aus der Nachkriegszeit. In seinen Videos widmet sich der 25-Jährige in seiner Rolle der heutigen Jugend und regt sich auch schon mal über die Frauen im Straßenverkehr auf. Mit seinen Prank-Videos macht er sich nicht nur Freunde. Für einen Anruf bei der NPD, bei der er sich als Parteimitglied ausgab, bekam er sogar Morddrohungen. Auch die Influencer-Szene ist vor dem Social-Media-Star nicht sicher. In einer Rubrik kommentiert er die kuriosesten und peinlichsten Momente aus dem Netz. Jetzt wagt sich Udo Bönstrup aus der Welt des Internets heraus und präsentiert sich bei „Promi Big Brother“ nicht nur vor seinen hunderttausenden Followern, sondern erstmals einem breiten Millionenpublikum. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.