Promi Big Brother 2021: Trotz Regelverstoß greift Sat.1 nicht durch!

Im „Weltraum“ von der Reality-TV-Show „Promi Big Brother“ ist zurzeit sehr dünne Luft. Denn viel Platz ist nicht und durch den steigenden Stress geraten immer wieder Stars aneinander. Da bringt es schon mal etwas Abwechslung, wenn man mal etwas für die Gruppe einkaufen darf. Doch da passierte ein Regelverstoß – und Sat.1 schaute darüber hinweg!

Vielleicht hast du ja die Folge von gestern Abend gesehen und hast auch den Regelverstoß mitbekommen. Normalerweise ist man beim Regelwerk immer sehr streng – bis auf gestern. Dort wurde ein Regelverstoß einfach ignoriert.

Nervosität oder Überforderung?

Viel Abwechslung bietet die Weltraumstation bei „Promi BB“ nicht. Immerhin hockt man nur aufeinander und hat nur wenige Räume zur Verfügung. Da ist das Einkaufen im Supermarkt schon ein richtig krasses Event. Am Donnerstagabend musste Gitta Saxx Lebensmittel und andere Produkte einkaufen gehen. Doch schon als ihr nur die Regeln erklärt wurden und sie eigentlich nur zuhören musste, war sie schon komplett voller Adrenalin. War es die Nervosität, auch alle Produkte, die ihre Mitbewohner brauchen, rechtzeitig einzukaufen? Immerhin hat man nur eine Minute dafür Zeit. Oder war es dann doch die Überforderung, in so kurzer Zeit so viel einzukaufen? Immerhin muss man die Produkte aus dem Regal nehmen, benennen und an der Kasse abkassieren. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall ging da etwas schief. Es gab einen Regelverstoß.

Regelverstoß wurde ignoriert

Beim Einkaufen unterlief Gitta Saxx ein blöder Fehler. Als Budget für das Shoppen hatte sie neun Euro zur Verfügung. Allerdings hatte das Fotomodel zu viel im Einkaufswagen. Mit 2 Cent überschritt sie das Budget. Deshalb musste sie eine Sache stornieren. Allerdings stornierte sie das falsche Produkt. Natürlich wünschten sich viele Fans, dass da Big Brother eingreift. Immerhin hätte das die Stimmung zwischen den Bewohnern nochmal richtig angefeuert. Der Regelverstoß wurde aber nicht geahndet und einfach ignoriert. Für viele Twitter-User war das eindeutig zu milde.