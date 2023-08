Prinz Marcus quält Schildkröte: Skandal-Video empört das Netz!

Was hat sich dabei Prinz Marcus bitte gedacht? Offenbar nicht viel. Der 56-Jährige hat im Netz einen widerlichen Tierquälerei-Clip gepostet. Darin schießt er eine Schildkröte mit einem Ball ab. Das Netz und zahlreiche Stars zeigen sich empört.

Die schockierenden Aufnahmen sind auf seinem Luxus-Anwesen in Dubai entstanden. Dort hält der 56-Jährige einige exotische Tiere – darunter befinden sich unter anderem Affen und Papageien. Und eben auch Schildkröten. In einem Video, welches die bekannte Persönlichkeit postete, ist in seinem Garten eine Riesenschildkröte zu sehen. „Mein neues Spiel trägt den Namen ‚Triff die Schildkröte‘!“, schreit er und holt danach zum Schuss aus.

Promis zeigen sich fassungslos

Das Tier zog sich nach dem Abschuss in seinem Panzer zurück und wirkte völlig verstört. Das Netz zeigt sich schockiert. „‚Nen Prinzentitel kaufen, DAS ist scheinbar einfach. Empathie, Verstand, Respekt … all das ist scheinbar nicht kaufbar, sondern hat wohl mit Erziehung und Charakter zu tun“, so Hundeprofi Martin Rütter. Auch Oliver Pocher findet klare Worte: „Wer so mit Tieren umgeht und das ganze auch noch ‚lustig‘ postet, hat einige Probleme.“ Model Anna Adamyan und „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Nadescha Leitze sind ebenfalls sprachlos. Auch zahlreiche Fans gehen auf die Barrikaden und bezeichnen Prinz Marcus als Tierquäler.

Deutscher Tierschutzverbund und PETA schalten sich ein

Der Deutsche Tierschutzverband kritisiert das Video aufs Schärfste. „Eine grauenvoll unempathische Aktion! Reptilien sind extrem stressempfindlich. Eine derart plötzliche und heftige Krafteinwirkung verursacht bei Schildkröten Todesangst und einen Schockzustand“, erklärt Sprecherin Hester Pommerening in der Bild-Zeitung. Körperliche Schäden sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. In Deutschland ist das ein eindeutiger Fall von Tierquälerei – das könnte auch im Ausland geahndet werden.

Und auch PETA hat sich eingeschaltet. „Der respektlose Umgang mit der Schildkröte ist einfach nur widerlich. Prinz Marcus hat in der Vergangenheit wiederholt unter Beweis gestellt, dass er kein Mitgefühl besitzt. Nun brüstet er sich sogar offen damit, dass es ihm Spaß macht, die Schildkröte zu quälen – vermutlich nicht das erste Mal. Auch soll seine Tochter das Tier missbrauchen, indem sie darauf reitet“, heißt es in einem Statement. Und weiter: „Menschen mit gewissenlosem Charakter wie Prinz Marcus sollten keine Tiere halten dürfen.“ Man wolle prüfen, ob eine Anzeige bei den Behörden in Dubai möglich ist.