Princess Charming: Die erste lesbische Datingshow kommt!

Ursprünglich sollte im neuen TVNOW-Original “Princess Charming” eine bisexuelle Frau nach dem Partner oder der Partnerin fürs Leben suchen. Jetzt steht fest: auf vielfachen Wunsch der Zuschauer- und BewerberInnen kommt mit “Princess Charming” 2021 die erste lesbische Dating-Show auf TVNOW.

In dem neuen TVNOW-Original geht eine attraktive lesbische Frau auf die Suche nach ihrer großen Liebe und zahlreiche heiße Single-Ladys hoffen darauf, ihr Herz zu erobern. Jede Frau, die um das Herz der Prinzessin kämpfen will, ist willkommen in der Show.

Eine attraktive Frau sucht die große Liebe

Es geht um die große Liebe und ehrliche, große Gefühle – allein unter Frauen, und das unterscheidet “Princess Charming” von anderen Dating-Shows. Wie gehen die Ladys untereinander auf Tuchfühlung? Wie daten Frauen, die auf Frauen stehen? Bei Sonnenschein und in lauen Sommernächten gibt’s heiße Dates und Partys am Pool und in einer luxuriösen Villa. “Princess Charming” verspricht viele magic moments, aber bei aller Romantik wird auch Beef sicher nicht ausbleiben auf der Suche nach der großen Liebe unter Frauen.

In aufregenden Einzel- und Gruppendates hat die Princess Charming in jeder Episode die Chance, ihre potenziellen Love Interests kennenzulernen und mit ihnen auf Tuchfühlung zu gehen. Am Ende einer jeden Folge steht eine Entscheidung an und im Finale zittern schließlich zwei Single-Ladys darum, wer von ihnen die bessere Hälfte unserer ersten Princess Charming werden wird. Interessierte Frauen können sich derzeit HIER bewerben.