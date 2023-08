Princess Charming 2023: Madleen Matthias verrät ihre Flirt-No-Go’s!

Madleen Matthias ist die neue „Princess Charming“ und sucht in der Kuppelshow nach der großen Liebe. Die 23-jährige Studentin hat jetzt verraten, wie ihre Traumfrau sein sollte und spricht über die größten No-Go’s beim Flirten.

Madleen Matthias hat verraten, weshalb sie bei „Princess Charming“ nach der großen Liebe sucht. „In der Vergangenheit wollten sich meine Partner:innen nie so richtig binden und haben mich quasi immer warmgehalten. Ich war dann auch schon mal die ‚Schwester einer Freundin‘, wenn jemand fragte. Obwohl ich heute so etwas nicht mehr mit mir machen lassen würde, dachte ich mir: Wieso nicht ‚im TV‘ nach der großen Liebe suchen? Da kann man sich nicht verstecken! Außerdem liebe ich Abenteuer und finde alles, was die ‚Norm‘ ist, eher langweilig. Also warum nicht?“, sagt die 23-Jährige im Interview mit RTL.

So sollte die Traumfrau von Madleen Matthias sein

Dann plaudert die Studentin auch darüber, was ihre Traumfrau mitbringen sollte. „Das Allerwichtigste für mich ist die Energie, die eine Frau ausstrahlt. Ich kommuniziere unheimlich viel mit meinen Augen und mit meiner Körpersprache, deshalb ist es mir schon wichtig, dass mein Gegenüber auch mit ihren Augen kommunizieren kann. Außerdem liebe ich es, wenn eine Person sowohl maskuline als auch feminine Energy ausstrahlt. Ich habe in meinem Leben schon die verschiedensten Menschen gedatet. Aber ich würde auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es da doch einen ganz bestimmten Typ FLINTA gibt, dem ich mich sehr hingezogen fühle: Lange, dunkle Haare und Tattoos“, so Madleen Matthias.

Und was wären absolute No-Go’s beim Flirten? „Das wahrscheinlich größte No-Go ist, wenn mir mein Gegenüber das Gefühl gibt, mir nicht richtig zuzuhören. Ich habe oft ein riesiges Mitteilungsbedürfnis und kann auch mal zu einem Wasserfall aus Worten werden. So zeige ich in dem Moment meine Liebe oder mein Interesse. Wenn sie mir dann aber das Gefühl vermittelt, nicht zuzuhören, bricht mir das schon ein bisschen mein Herz“, sagt die Single-Lady. Die neue Staffel von „Princess Charming“ ist ab September bei RTL+ verfügbar.